Kreml platí za válku územím. Čína a KLDR se rozpínají na ruském Dálném východě

„Rusko stále více odměňuje své spojence ve válce proti Ukrajině vlastními územími. Moskva, která nemá kapacitu na rozvoj největšího regionu země, fakticky otevírá dveře zahraniční expanzi, uvedla ukrajinská rozvědka SZRU. Neschopnost Kremlu investovat do oblasti, jež zahrnuje čtyřicet procent Ruska, podle ní vytváří mocenské vakuum.
Zvláště výrazné je zapojení Číny. Do roku 2025 by její investice na ruském Dálném východě měly dosáhnout jednoho bilionu rublů. „Více než 90 procent zahraničních investic v dálněvýchodních regionech pochází z Číny,“ uvedl čínský generální konzul Ťiang Siao-jang.
Ačkoli se velká část této činnosti soustředí spíše na obchod než na infrastrukturu, rozsah ekonomické přítomnosti je značný. Senátor Viktor Kalašnikov z Chabarovského kraje v září uvedl, že objem bilaterálního obchodu vzrostl jen v první polovině letošního o více než 36 procent.
Čína ale nebaží jen po ekonomickém vlivu. Ukrajinská rozvědka poukazuje na to, co nazývá „plíživou demografickou expanzí“.
Na ruském území od Vladivostoku po Ural podle odhadů SZRU žijí až dva miliony čínských občanů, jejichž příliv umožnilo zavedení bezvízového režimu a pobídek, které ruská vláda nabízí v regionu s cílem přilákat zahraniční a domácí investice. Toto číslo ale bude zřejmě nadhodnocené – Rusko nevede oficiální statistiku o počtu Číňanů žijících na svém území.
„V několika oblastech vznikly enklávy, kde jsou Rusové v pracovní síle prakticky nepřítomní,“ tvrdí nicméně ukrajinská rozvědka.
Do Ruska proudí také Severokorejci. Deník The Wall Street Journal (WSJ) v květnu uvedl, že do země v uplynulém roce dorazilo nejméně 15 tisíc dělníků z KLDR, přičemž většina z nich zamířila právě na ruský Dálný východ. Podle oficiálních údajů se loni počet Severokorejců vstupujících do Ruska zvýšil oproti předchozímu roku dvanáctinásobně.
Ruské společnosti si podle SZRU žádají dalších 150 tisíc severokorejských pracovníků. Místní zaměstnavatelé si je cení pro ochotu pracovat za nízké mzdy a 12 hodin denně bez stížností, píše WSJ. Režim diktátora Kim Čong-una mezitím na této dohodě vydělává miliony dolarů ročně.
Nedostatek pracovníků patří mezi největší potíže Vladimira Putina. Vznikl v důsledku klesající porodnosti a výrazně ho zhoršila válka. Západní experti odhadují, že v bojích zemřelo na čtvrt milionu Rusů. Podle ruského ministerstva práce by se deficit pracovníků mohl do roku 2030 zvýšit z dnešních 1,5 milionu na 2,4 milionu.
„Nebojme se urazit Čínu“
Gubernátor Přímořského kraje Oleg Kožemjak v minulém týdnu vyvolal diskusi, když prohlásil, že Čína často publikuje materiály popisující tento region jako dříve čínský. Kožemjak taková tvrzení odmítl a vyzval ruské školy, aby děti učily, že „tato oblast nikdy nebyla čínská“.
Jeho slova upoutala pozornost ruských armádních blogerů. „V čínském akademickém a vzdělávacím prostředí se rozvíjí myšlenka, že území dnešního Přímořského kraje původně patřilo Číně a Vladivostok není jen městem, ale symbolem ztracené země,“ napsal kanál Rybar.
Ruský poslanec Andrej Medveděv nato prohlásil, že Rusko by se nemělo bát svým postojem k Přímořskému kraji Čínu urazit. „Partnerství je dobré a správné. Ale národní zájmy a ochrana ruské historie jsou na prvním místě.“
Ačkoli Putin veřejně označuje vztahy s Čínou za neotřesitelné, uvnitř ruské tajné služby FSB podle listu The New York Times existuje jednotka, která Peking vnímá jako hrozbu. Čína podle ní sleduje ruské operace na Ukrajině s cílem získat maximum poznatků o západních zbraních a připravuje si půdu pro možné územní nároky na Dálném východě.
Současná situace podle ukrajinské rozvědky znamená, že dvě jaderné velmoci posilují své pozice na ruském území. „Čína prohlubuje ekonomickou závislost, zatímco KLDR vytváří závislost na pracovní síle, přičemž obě prosazují své vlastní národní zájmy na úkor Ruska,“ míní.
Rostoucí překrývání zahraničních zájmů může podle SZRU nakonec vyvolat třenice mezi Pekingem a Pchjongjangem. „Kreml mezitím riskuje ztrátu kontroly nad regionem, ve kterém žije osm milionů lidí, čímž se ruský Dálný východ fakticky stane arénou pro zahraniční strategie,“ podotkla.