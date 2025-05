Putin nakonec do Istanbulu nepoletí. Míří tam stejná delegace jako před třemi lety

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Moskva vnímá tato jednání jako pokračování procesu vyjednávání, který začal před třemi lety v Istanbulu, a cestu k odstranění základních příčin konfliktu. To určilo výběr vyjednavačů: ruskou delegaci opět povede Vladimir Medinskij,“ upozornil list Kommersant. Medinskij je jedním z Putinových poradců.

„Ukrajina a její evropští spojenci však vidí hlavní cíl schůzky v nastolení 30denního příměří. V důsledku toho byla zpochybněna nejen efektivita nadcházejících jednání, ale i samotná vyhlídka na jejich konání,“ dodal list na svém webu.

„Volba vyjednávacího týmu, kterou provedl prezident Putin, mnohé zcela překvapila,“ doplnil.

Medinskij, který je autorem nové ruské učebnice dějepisu, ve které vojenskou invazi na Ukrajinu přirovnává k sovětskému boji proti nacismu, vedl v čele delegace vyjednávačů v roce 2022 neúspěšné rozhovory o zastavení konfliktu.

Muž, v jehož knize se mimo jiné uvádí, že vyslat vojáky do sousední země byla Moskva donucena, neboť čelí existenčnímu boji proti dekadentnímu Západu snažícímu se Rusko oslabit a roztrhat na kusy, tak dostal od Putina „druhou šanci“.

Součástí ruské delegace budou také například náměstek ministra zahraničí Michail Galuzin, zástupce náčelníka generálního štábu Igor Kosťukov či náměstek ministra obrany Alexandr Fomin.

Putin, který válku proti Ukrajině před více než třemi roky rozpoutal, dokument určující složení ruské delegace podepsal dnes. Čtvrteční rusko-ukrajinské jednání v Istanbulu navrhl o víkendu právě ruský prezident, který tak učinil poté, co Ukrajina, Británie, Francie, Německo a Polsko vyzvaly Moskvu, aby přistoupila na třicetidenní příměří počínaje 12. květnem. Rusko ale i po tomto datu v útocích pokračuje.

Ruská média a zdroje z Kremlu dopředu naznačovaly, že nejvyšší ruští činitelé do Istanbulu nedorazí. List Kommersant napsal, že mezi ruskými zástupci pravděpodobně nebude ministr zahraničí Sergej Lavrov, a mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov sdělil, že Putin má na 15. května naplánovanou pracovní schůzku.

Budu na Putina čekat, plánoval Zelenskyj

Na cestě do Turecka už je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který dal předem najevo, že chce jednat přímo s Putinem. Ve středu večer v projevu uvedl, že počká na to, kdo z Ruska přijede na čtvrteční jednání v Istanbulu, a pak rozhodne, jaký další krok udělá Ukrajina. Zelenskyj se již dříve vyjádřil, že bude osobně v Turecku čekat na ruského prezidenta Vladimira Putina. Moskva dlouho nechtěla upřesnit, kdo ji v Istanbulu bude zastupovat.

Jak na neúčast Putina bude reagovat Kyjev, zatím není jasné. Ukrajinské zdroje během dne agentuře Reuters řekly, že ukrajinské vedení rozhodne o dalším postupu v mírových rozhovorech až bude jasné, zda se jich zúčastní právě ruská hlava státu.

„Zatímco celý svět čeká od Putina jednoduchou odpověď na nabídku přímých jednání, on (Putin) pokračuje v úderech proti Ukrajině. Není v tom žádný vojenský smysl. Nic mu to nedává a nedá. Rusko jen protahuje válku a vraždění,“ řekl předtím Zelenskyj. Celému světu podle ukrajinského prezidenta musí být jasné, že pouze ruská neochota je jedinou překážkou k nastolení míru po více než třech letech války.

Nepřijede ani Trump

Jednání v Istanbulu se vedle Putina nezúčastní ani Trump, který o této možnosti uvažoval. Uvedl to Reuters s odvoláním na amerického činitele. Trump v pondělí naznačil, že by do Istanbulu mohl přicestovat. Ve středu však svou případnou účast na rozhovorech nepotvrdil s tím, že ani neví, zda do Istanbulu dorazí také ruský vládce.

Putina se dnes snažil k účasti na jednáních v Turecku přesvědčit po telefonu i brazilský prezident Luiz Inacio Lula da Silva, který se krátce zastavil v Moskvě při návratu ze své pracovní návštěvy Číny, píše ruský list Kommersant.

lancem v Turecku krymského Tatara, loni osvobozeného z ruského zajetí, informoval server Ukrajinska pravda s odvoláním na prezidentův výnos. Nový velvyslanec Nariman Dželjal je místopředsedou medžlisu, neoficiálního parlamentu krymských Tatarů, který ruské úřady po anexi ukrajinského poloostrova zakázaly. V roce 2021 jej ruské úřady uvěznily pod záminkou, že je podezřelý z vyhození plynovodu do povětří. Represe proti krymským Tatarům tehdy odsoudilo i Česko.