Neplánujete děti? Šup k psychologovi, radí Ruskám lékaři uprostřed krize porodnosti

„Pokud pacientka v dotazníku ke zdravotní anamnéze odpoví ‚0‘ na otázku ‚Kolik dětí byste chtěla mít, včetně těch již narozených?‘, doporučuje se její odeslání k psychologovi, aby si vytvořila pozitivní přístup k mateřství,“ stojí v aktualizovaných klinických pokynech.
Podle nich je také důležité normalizovat tělesnou hmotnost, protože „doba do početí se zdvojnásobuje s indexem tělesné hmotnosti“.
Dotazník je určen jak pro muže, tak pro ženy. Verze pro muže ovšem podle webu The Moscow Times neobsahuje otázky týkající se plánů mít děti.
Ruské úřady se snaží najít recept na řešení hluboké demografické krize umocněné pandemií covidu a válkou na Ukrajině. Stanice BBC jmenovitě identifikovala už 173 tisíc padlých ruských vojáků. Skutečný počet mrtvých na ruské straně podle ní může dosahovat až 385 tisíc lidí.
Zatímco úmrtnost v Rusku roste, porodnost klesla na nejnižší úroveň za 25 let. Úhrnná plodnost nyní činí 1,37 dítěte na ženu. Za hodnotu potřebnou k zachování populace se považuje hodnota 2,1 nebo vyšší. Podle průzkumu z roku 2025 již každá pátá rodina v Rusku neplánuje mít děti, přičemž tento podíl se za posledních 20 let ztrojnásobil.
Prezident Vladimir Putin opakovaně vyzval k „nápravě“ a prohlásil, že rodiny se třemi a více dětmi by se měly stát normou. Demografický tlak se nyní přímo prolíná s válečným úsilím země a ekonomickými omezeními.
„Rusko se musí snažit vytěžit ze stávající populace co nejvíce,“ řekl stanici TVP analytik Paul Goble z americké Nadace Jamestown.
Ruští zákonodárci předloni zakázali propagaci „bezdětného životního stylu“, kterou označili za extremismus. Kampaň za zvýšení porodnosti zahrnuje finanční pobídky, stigmatizaci potratů, zavádění hodin „rodinných hodnot“ na školách, omezování dostupnosti nouzové antikoncepce nebo vyzdvihování mateřství v médiích.
Rozhodujícími faktory se nicméně ukázaly být nedostatek bytů, stagnující životní úroveň a nejistota způsobená vleklou válkou.
„Je těžké žádat od lidí, aby měli hodně dětí, když žijí v jednopokojovém bytě,“ řekl Goble s tím, nedávné škrty v programech na podporu bydlení a infrastruktury tento rozpor jen prohloubily.
Úsilí o vykreslení demografického úpadku jako morálního či náboženského selhání rovněž selhalo. „Zatímco Kreml propaguje obraz Ruska jako bašty pravoslavného konzervatismu, ideologie nemůže nahradit materiální podmínky,“ dodal Goble. „To, co říká Putin, a to, co se může dít ve skutečnosti, jsou dvě zásadně odlišné věci,“ dodal.