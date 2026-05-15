Litvinovová byla vnučkou sovětského ministra zahraničí Maxima Litvinova a sestrou slavného sovětského disidenta Pavla Litvinova, napsal portál The Moscow Times.
Fyzik Pavel Litvinov se do historie zapsal jako jeden z „osmi statečných“, kteří v srpnu 1968 na moskevském Rudém náměstí protestovali proti invazi vojsk Varšavské smlouvy vedené Sovětským svazem do Československa.
Tělo Litvinovové se našlo ve středu v centru Moskvy. Její sestřenice, novinářka Marija Slonimová na Facebooku zveřejnila úryvek z dopisu na rozloučenou s vysvětlením, že se rozhodla ukázat skutečný důvod sebevraždy. „Zabil ji Putin“, napsala s odkazem na ruského diktátora.
„Musím odejít. Život se stal nesnesitelný od chvíle, kdy Putin napadl Ukrajinu, zabíjí nevinné a u nás zavírá do vězení tisíce lidí, kteří tam trpí a hynou kvůli tomu, že jsou stejně jako já proti válce a proti vraždění. Nijak jim nemohu pomoci,“ napsala podle zveřejněného úryvky Litvinovová před sebevraždou. „Snažila jsem se jim pomoci, ale mé síly jsou vyčerpány. Dnem a nocí se trápím svou bezmocností. Stydím se, ale vzdala jsem se. Prosím, odpusťte mi,“ dodala.
Organizace na ochranu lidských práv Memorial, která je v Rusku zakázaná, připomněla, že Litvinovová od 60. let minulého století pomáhala politickým vězňům, nejprve v Sovětském svazu a pak v Rusku.
O smrti Litvinovové 13. května informovaly ruské státní agentury. Ty se ale nezmínily o její činnosti na ochranu lidských práv ani o obsahu dopisu na rozloučenou, poznamenal portál Meduza.
12. května 2026