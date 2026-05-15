„Zabil ji Putin.“ Ruská disidentka spáchala sebevraždu kvůli válce a represím

Autor: ,
  19:33
Ruská oceánoložka a disidentka Nina Litvinovová spáchala ve věku 80 let sebevraždu. V dopise na rozloučenou ze své smrti vinila válku proti Ukrajině a systematické represe proti odpůrcům režimu v Rusku, uvedla v pátek nezávislá média působící v exilu.
Ruská disidentka Nina Litvinovová (1. ledna 2019)

Ruská disidentka Nina Litvinovová (1. ledna 2019) | foto: Profimedia.cz

Ruská disidentka Nina Litvinovová (1. ledna 2025)
Ruská disidentka Nina Litvinovová (1. ledna 2022)
Vladimir Putin navštívil Moskevský institut tepelných technologií. (13. května...
Ruský prezident Vladimir Putin na schůzi v Moskvě. (12. května 2026)
8 fotografií

Litvinovová byla vnučkou sovětského ministra zahraničí Maxima Litvinova a sestrou slavného sovětského disidenta Pavla Litvinova, napsal portál The Moscow Times.

Fyzik Pavel Litvinov se do historie zapsal jako jeden z „osmi statečných“, kteří v srpnu 1968 na moskevském Rudém náměstí protestovali proti invazi vojsk Varšavské smlouvy vedené Sovětským svazem do Československa.

Tělo Litvinovové se našlo ve středu v centru Moskvy. Její sestřenice, novinářka Marija Slonimová na Facebooku zveřejnila úryvek z dopisu na rozloučenou s vysvětlením, že se rozhodla ukázat skutečný důvod sebevraždy. „Zabil ji Putin“, napsala s odkazem na ruského diktátora.

„Musím odejít. Život se stal nesnesitelný od chvíle, kdy Putin napadl Ukrajinu, zabíjí nevinné a u nás zavírá do vězení tisíce lidí, kteří tam trpí a hynou kvůli tomu, že jsou stejně jako já proti válce a proti vraždění. Nijak jim nemohu pomoci,“ napsala podle zveřejněného úryvky Litvinovová před sebevraždou. „Snažila jsem se jim pomoci, ale mé síly jsou vyčerpány. Dnem a nocí se trápím svou bezmocností. Stydím se, ale vzdala jsem se. Prosím, odpusťte mi,“ dodala.

Organizace na ochranu lidských práv Memorial, která je v Rusku zakázaná, připomněla, že Litvinovová od 60. let minulého století pomáhala politickým vězňům, nejprve v Sovětském svazu a pak v Rusku.

O smrti Litvinovové 13. května informovaly ruské státní agentury. Ty se ale nezmínily o její činnosti na ochranu lidských práv ani o obsahu dopisu na rozloučenou, poznamenal portál Meduza.

12. května 2026

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.