Rusko zrekonstruovalo divadlo v Mariupolu, symbol masakru stovek civilistů

  20:38aktualizováno  20:38
V okupovaném ukrajinském městě Mariupolu se znovu otevřelo historické divadlo. V neděli večer se uvnitř sešli lidé na slavnostní koncert. Divadlo před více než třemi lety zničil ruský letecký úder. Zahynuly v něm tehdy stovky civilistů, kteří se během náletu snažili najít v budově útočiště.
Pohled na Mariupolské divadlo, které poprvé po více než třech letech znovu otevřelo své brány. (28. prosince 2025) | foto: Reuters

Moskvou dosazení činitelé si obnovu Doněckého akademického oblastního činoherního divadla připomněli v neděli večer slavnostním koncertem na nové hlavní scéně.

Snímky sdílené ruskými státními médii ukazovaly mramorové sloupy a schodiště budovy i tanečnice v kokošnikách, tradičních ruských ženských pokrývkách hlavy.

Původní budova divadla byla zničena ruským leteckým úderem 16. března 2022, v době, kdy ruské síly obléhaly město během prvních týdnů rozsáhlé invaze na Ukrajinu.

Při útoku zahynulo v budově a v jejím okolí asi šest set lidí, což byl téměř dvojnásobek původního odhadu ukrajinské vlády. Moskva tvrdila, že divadlo zničily ukrajinské síly. To však vyšetřování vyvrátilo.

V době útoku se v budově ukrývaly stovky civilistů po týdnech nepřetržitého ostřelování. Slovo „děti“ bylo namalováno na ulici před budovou tak velkými písmeny, aby bylo viditelné nejen pro piloty, ale i pro satelity.

Ruské síly převzaly kontrolu nad centrem Mariupolu krátce po tomto útoku. Rozvaliny byly srovnány se zemí a všechny lidské pozůstatky byly převezeny do masových hrobů v Mariupolu a jeho okolí.

Městská rada Mariupolu, která po okupaci města přesídlila na území kontrolované Kyjevem, označila obnovu a otevření divadla za „zpěv a tanec na kostech“.

„’Obnova’ divadla je cynickým pokusem zakrýt stopy válečného zločinu a součástí agresivní politiky rusifikace města. Repertoár se skládá převážně z děl ruských spisovatelů a dramatiků,“ uvedla rada v prohlášení na Telegramu.

Čestnými hosty nedělního znovuotevření byli Denis Pušilin, Ruskem dosazený šéf Doněcké oblasti, kterou Rusové z většiny okupují, a petrohradský gubernátor Alexander Beglov. Na rekonstrukci budovy se podíleli dělníci z Petrohradu. Ten se po úplném dobytí Ruskem v květnu 2022 stal partnerským městem Mariupolu.

Doněcká oblast, kde se Mariupol nachází, je od začátku války jedním z ohnisek bojů. Rusko ji v roce 2022 anektovalo, přesto však nad ní stále nemá plnou kontrolu. Budoucí postavení oblasti patří mezi hlavní sporné body jednání o ukončení války.

