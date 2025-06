„Ještě před patnácti až dvaceti lety u nás (v Rusku) neměl nikdo nějaké zvláštní námitky proti plánům Kyjeva na vstup do Evropské unie,“ napsal Medveděv na Telegramu. Tehdy se podle něj nezdálo, že by taková ekonomická spolupráce mohla Rusko nějak ohrožovat, „zvláště když ukrajinské šance na vstup do EU byly téměř nulové“.

Zásadní prý bylo zabránit vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance, jejíž rozšiřování až k ruským hranicím „bylo a zůstává přímou hrozbou pro národní bezpečnost Ruska“, dodal.

„Ale někdejší Evropská unie, která svého času vznikla na základě Evropského společenství uhlí a oceli, v podstatě neexistuje. Je to zpolitizovaná globalistická organizace, která už nějakou dobu zuřivě nenávidí Rusko. Organizace, která sní o pomstě namířené proti Rusku,“ myslí si Medveděv.

Evropští politici podle něj zcela zničili představu o EU jako o ekonomickém obrovi, které nechce války a konflikty. To prý ale bylo v dobách, kdy obchodní obrat zemí EU s Ruskem dosahoval téměř 500 miliard eur.

V současné EU je podle ruského exprezidenta hlavní ideologií „bestiální rusofobie, vytvářená imaginární ‚ruskou hrozbou‘, nafukovanou kvůli vyřešení malicherných problémů“. EU se tak prý pomalu, ale jistě mění v soběstačný vojenský pakt a konkurenci NATO. „Ošklivá metamorfóza EU“ má za cíl i vyzbrojit „neonacistický kyjevský režim, aby se stal nezranitelným“. Ruská propaganda o Ukrajině dlouhodobě – a nepravdivě – tvrdí, že ji vedou neonacisté.

Země Evropské unie, z nichž řada je zároveň členy NATO, posilují své obranné schopnosti od chvíle, kdy Rusko sousední Ukrajinu přepadlo. První sankce však EU spustila už poté, co Moskva v roce 2014 v rozporu s mezinárodním právem anektovala ukrajinský poloostrov Krym a podpořila proruské separatisty na východě Ukrajiny.

„Brusel je dnes skutečným nepřítelem Ruska,“ tvrdí Medveděv a vyzval ke změně přístupu Moskvy v situaci, kdy se EU stává „přímou hrozbou“, a tedy i „takzvaná Ukrajina v EU je pro naši zemi nebezpečím“. Jsou podle něj prý jen dvě možnosti řešení, buď si EU uvědomí, že „kyjevský pseudostát nepotřebuje“, anebo „prostě nebude nikdo, kdo by se k EU připojil, a to by jistě bylo ještě lepší“.

Medveděv v době, kdy v Kremlu v letech 2008 až 2012 vystřídal diktátora Vladimira Putina, vystupoval jako liberální politik projevující pochopení pro Západ. Kvůli zálibě v technických vymoženostech si získal přezdívku „ajfončík“. Ale po poklesu na mocenském žebříčku a zejména po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu se začal na sociálních sítích projevovat jako „jestřáb“.