Mluvit o zrušení schůzky Putina s Trumpem není správné, říká mluvčí Kremlu

Autor: ,
  15:32aktualizováno  15:32
Hovořit o zrušení schůzky mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem není správné, řekl v neděli podle agentury Reuters mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v narážce na zrušený summit lídrů v Budapešti. Setkání Trumpa a Putina je podle něj nejprve nutné připravit a jedná se o komplikovaný proces.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (23. června 2025)

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (23. června 2025) | foto: Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin. (23. října 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin s mluvčím Kremlu Dmitrijem Peskovem při návštěvě...
Americký prezident Donald Trump s Kambodžu podepsal obchodní dohodu a s...
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (4. března 2025)
34 fotografií

„Prezidenti se nemohou scházet, jen aby se setkali, nemohou jen tak mrhat časem, a to otevřeně říkají. Proto dali pokyn (ruskému ministru zahraničí Sergeji) Lavrovovi a (americkému ministru zahraničí Marku) Rubiovi, aby tento proces připravili. Je to komplikovaný proces,“ řekl Peskov.

Americký prezident Trump v sobotu řekl, že se se svým ruským protějškem Putinem nesetká, dokud nebude možné uzavřít mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou. „Víte, musíme uzavřít dohodu, nebudu ztrácet svůj čas,“ řekl Trump novinářům.

Spojené státy ve středu oznámily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a na desítky jejich dceřiných společností. Americký ministr financí Scott Bessent sdělil, že Washington k sankcím přistoupil, protože Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině. O něco později Trump řekl, že zrušil plánovaný summit v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné.

Moskva po uvalení amerických sankcí do Washingtonu vyslala svého hlavního vyjednávače Kirilla Dmitrijeva. Ten v pátek na sociální síti X napsal, že jeho návštěva byla naplánována už před časem na pozvání americké strany. Dialog mezi Ruskem a USA podle něj musí pokračovat. Dmitrijev se podle agentury AFP v sobotu setkal s představiteli Trumpovy administrativy. Podle portálu Axios se ten den v Miami sešel s Trumpovým zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.