Zprávy zpravodajských služeb USA jsou v rozporu s tvrzeními amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho mírových vyjednavačů, podle kterých si Putin přeje konec války na Ukrajině. Nejnovější ze zpráv je z konce září, uvedl jeden ze zdrojů agentury Reuters. Americké zpravodajství je rovněž v rozporu s tvrzením Putina o tom, že pro Evropu nepředstavuje hrozbu.
Peskov v pondělí řekl, že Moskva neví, jak důvěryhodné jsou zdroje Reuters, ale že pokud je zpráva agentury přesná, její zdroje se mýlí. „Absolutně to není pravda,“ dodal Peskov o hodnocení amerických zpravodajců.
Na americké zprávy reagoval i náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko je připraveno v právně závazném dokumentu potvrdit, že nemá v úmyslu zaútočit na žádnou členskou zemi Evropské unie ani Severoatlantické aliance, uvedl podle agentury RIA Novosti.
„My samozřejmě nemáme v úmyslu napadnout země EU a NATO. Rusko nesleduje žádné expanzivní cíle, které jsou naší zemi připisovány. Jak již uvedl ruský prezident (Vladimir Putin), jsme dokonce připraveni to právně zakotvit,“ řekl Rjabkov na mezinárodním diskusním fóru.
Americké závěry jsou konzistentní od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, píše Reuters. Z velké části se shodují s názory evropských lídrů a zpravodajských agentur, že Putin touží po celé Ukrajině a územích bývalých států sovětského bloku, včetně členů NATO.
„Zpravodajství vždy mluvilo o tom, že Putin toho chce víc,“ řekl demokratický kongresman Mike Quigley ze sněmovního výboru pro zpravodajské služby. „Evropané o tom jsou přesvědčení. Poláci jsou o tom naprosto přesvědčení. Pobaltské státy si myslí, že jsou první na řadě,“ dodal Quigley.
Zprávu Reuters v sobotu na sociální síti X popřela šéfka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová. Představitelé zpravodajských služeb podle ní zákonodárce informovali, že Rusko se chce vyhnout širší válce s Evropou a že výkon jeho vojsk na Ukrajině svědčí o tom, že v současné době nemá kapacitu na obsazení „celé Ukrajiny, natož Evropy“.
Agenturu Reuters Gabbardová obvinila z šíření lží a propagandy jménem válečných štváčů, kteří podle ní chtějí podkopat Trumpovo mírové úsilí.