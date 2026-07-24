Rusko dosáhne válečných cílů v krajním případě i proti vůli USA, řekl Lavrov

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  12:11aktualizováno  12:11
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Sergej Lavrov (24. července 2026)

Sergej Lavrov (24. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Americký ministr zahraničí Marco Rubio a jeho ruský protějšek Sergej Lavrov na...
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov odchází po jednání v rámci fóra ASEAN....
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na fóru ASEAN (23. července 2026)
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na fóru ASEAN (23. července 2026)
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Rusko je odhodláno dosáhnout svých cílů na Ukrajině v krajním případě i proti vůli Spojených států, řekl šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Washington podle něj zřejmě změnil svůj postoj k dohodám, kterých podle Moskvy při svém loňském setkání na Aljašce dosáhli ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump. Washington ruská tvrzení o nějakých dohodách uzavřených při schůzce na Aljašce v minulosti několikrát odmítl.

„Samozřejmě jsme opakovaně říkali, že dáváme přednost diplomatickému řešení, ale svých cílů dosáhneme za všech okolností,“ uvedl Lavrov ve středoasijském Kyrgyzstánu.

Ruský ministr zahraničí reagoval na slova svého amerického protějšku Marka Rubia, který summit mezi Trumpem a Putinem v Anchorage v roce 2025 označil za neúspěšný a vyzval k hledání nových cest k diplomatickému ukončení rusko-ukrajinské války.

Oba politici se setkali ve čtvrtek na okraj summitu Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) ve filipínské Manile.

Podle Lavrova Ukrajina ruské návrhy odmítla také proto, že mohla počítat s americkou vojenskou pomocí.

Po loňském summitu na Aljašce nebyly oznámeny žádné konkrétní výsledky. Trump však schůzku označil za velký úspěch a kompromis. Putin nicméně následně neustoupil od žádného ze svých požadavků na ukončení rozsáhlé invaze, kterou v roce 2022 zahájil.

Rusko mimo jiné požaduje, aby mu připadl celý Donbas na východě Ukrajiny, ačkoliv celý tento region nekontroluje. Kyjev takový požadavek odmítá.

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