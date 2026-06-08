V Lotyšsku vyhlásili poplach, letouny NATO sestřelily ruský dron

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  11:31
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Do vzdušného prostoru Lotyšska v pondělí dopoledne pronikl nejméně jeden dron z Ruska. Tamní armáda krátce nato oznámila, že cizí dron sestřelily spojenecké letouny NATO a případná letecká hrozba pominula. Nedlouho předtím armáda vyhlásila letecký poplach ve východních regionech pobaltské země podél hranic s Ruskem a vyzvala obyvatele, aby nevycházeli ven.

Jde o další z řady bezpilotních letounů, které v posledních dnech a týdnech vzbudily obavy v pobaltských státech či Finsku, jež v některých případech přisuzují vinu za jejich přelety Ukrajině, která se už pátým rokem brání ruské agresi.

Do vzdušného prostoru Lotyšska v pondělí dopoledne pronikl nejméně jeden dron z Ruska. (8. června 2026)
Do vzdušného prostoru Lotyšska v pondělí dopoledne pronikl nejméně jeden dron z Ruska. (8. června 2026)
Do vzdušného prostoru Lotyšska v pondělí dopoledne pronikl nejméně jeden dron z Ruska. (8. června 2026)
Francouzské stíhačky Rafale u základny Lielvarde v Lotyšsku (14. dubna 2026)
7 fotografií

Nebylo bezprostředně jasné, zda v pondělí sestřelený letoun byl ruský, či ukrajinský. V předchozích týdnech se odehrálo několik podobných incidentů, při nichž se ukrajinské drony směřující na cíle v severozápadním Rusku odchýlily od trasy a vnikly do vzdušného prostoru Finska či některé z trojice pobaltských zemí, které jsou všechny členem NATO a zároveň sousedí s Ruskem.

Ukrajina v poslední době zesílila dálkové dronové útoky na Rusko, včetně oblastí poblíž Baltského moře a tamních ropných terminálů. Její pobaltští spojenci i Polsko tvrdí, že vinu za průniky ukrajinských dronů do cizího vzdušného prostoru nese Rusko jako agresor.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha v pondělí mezitím uvedl, že při rozsáhlém ruském vzdušném útoku na Ukrajinu v noci na pondělí dopadl jeden dron také na území Moldavska.

„Tento incident jasně dokazuje, že Moskva představuje hrozbu nejen pro Ukrajinu, ale i pro celý region a Evropu jako celek,“ uvedl Sybiha.

Moldavské ministerstvo zahraničí krátce poté uvedlo, že dron, který dopadl v okrese Orhei, byl zřejmě ukrajinského původu.

„Bez ohledu na původ dronu... leží odpovědnost na straně Ruska, které rozpoutalo protiprávní válku v sousední zemi,“ uvedl Kišiněv. Vyjádřil solidaritu s Ukrajinci, kteří „se bijí a umírají za svobodu své země a také za mír v Evropě, včetně Moldavska“.

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