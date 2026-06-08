Jde o další z řady bezpilotních letounů, které v posledních dnech a týdnech vzbudily obavy v pobaltských státech či Finsku, jež v některých případech přisuzují vinu za jejich přelety Ukrajině, která se už pátým rokem brání ruské agresi.
Nebylo bezprostředně jasné, zda v pondělí sestřelený letoun byl ruský, či ukrajinský. V předchozích týdnech se odehrálo několik podobných incidentů, při nichž se ukrajinské drony směřující na cíle v severozápadním Rusku odchýlily od trasy a vnikly do vzdušného prostoru Finska či některé z trojice pobaltských zemí, které jsou všechny členem NATO a zároveň sousedí s Ruskem.
Ukrajina v poslední době zesílila dálkové dronové útoky na Rusko, včetně oblastí poblíž Baltského moře a tamních ropných terminálů. Její pobaltští spojenci i Polsko tvrdí, že vinu za průniky ukrajinských dronů do cizího vzdušného prostoru nese Rusko jako agresor.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha v pondělí mezitím uvedl, že při rozsáhlém ruském vzdušném útoku na Ukrajinu v noci na pondělí dopadl jeden dron také na území Moldavska.
„Tento incident jasně dokazuje, že Moskva představuje hrozbu nejen pro Ukrajinu, ale i pro celý region a Evropu jako celek,“ uvedl Sybiha.
Moldavské ministerstvo zahraničí krátce poté uvedlo, že dron, který dopadl v okrese Orhei, byl zřejmě ukrajinského původu.
„Bez ohledu na původ dronu... leží odpovědnost na straně Ruska, které rozpoutalo protiprávní válku v sousední zemi,“ uvedl Kišiněv. Vyjádřil solidaritu s Ukrajinci, kteří „se bijí a umírají za svobodu své země a také za mír v Evropě, včetně Moldavska“.