Kyjevský starosta Vitalij Kličko v noci napsal, že dron v metropoli zasáhl neobytnou budovu v Solomjanské čtvrti a že ve městě byl vyhlášen raketový poplach. Podle kyjevské vojenské správy spadly trosky dronu na 25poschoďový obytný dům a jeden člověk utrpěl zranění.
Ráno ruský dron zasáhl 16poschoďový dům v Pečerské čtvrti na úrovni desátého a jedenáctého poschodí, oznámila kyjevská policie. Zveřejnila fotografie domu s vyraženými okny a vyhořelými byty. Kromě života chlapce si útok vyžádal nejméně sedm zraněných.
Rusko také v noci podniklo rozsáhlé útoky na obytnou část Oděsy a logistická centra jednoho z poštovních operátorů, oznámil ráno šéf vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper. „Bohužel se ukázalo, že v důsledku nepřátelského útoku zemřel člověk,“ uvedl velitel městské vojenské správy Serhij Lysak. Jeden člověk byl odvezen do nemocnice.
V Záporoží ruská armáda zasáhla nemocnici, kde vypukl požár, oznámil úřadující velitel vojenské správy Mychajlo Semikin. Z nemocnice bylo evakuováno pět lidí, jeden člověk je lehce zraněný. Později Semikin informoval, že kvůli ruskému útoku jsou škody na ještě jednom zdravotnickém zařízení. Poničené jsou také dvě sanitky.
Vlna útoků v Rusku
Správa ruské Belgorodské oblasti informovala o dronovém útoku, při němž jeden člověk zahynul a další utrpěl zranění. Gubernátor Permského kraje Dmitrij Machonin zase informoval o „masivním“ dronovém útoku, který poškodil nespecifikované průmyslové zařízení. Podle ruskojazyčné služby BBC byla zasažena tamní rafinerie rafinerie Lukoilu. Podnik Permněftěorgsintez patří k největším v Rusku. K nebi z něho stoupá hustý černý dým.
Gubernátor Uljanovské oblasti Alexej Russkich uvedl, že vzdušný útok zranil osm lidí včetně dítěte a poškodil průmyslovou a civilní infrastrukturu. Portál The Moscow Times uvádí, že byla zasažena továrna na komponenty raket.
V Samarské oblasti nedaleko hranic s Uljanovskou oblastí zaútočily ukrajinské drony na osobní vlak z Moskvy do Toljatti. Železniční společnost oznámila, že vlak sice nevykolejil, ale byla poškozena elektrická lokomotiva a první vagon soupravy a řidič vlaku utrpěl zranění. Nikomu z cestujících se nic nestalo.
Gubernátor voroněžského regionu Alexandr Gusev uvedl, že dronové útoky poškodily obytné budovy, průmyslová zařízení a automobily a zranily nejméně čtyři lidi ve Voroněži. Protivzdušná obrana nad městem a dalšími lokalitami zlikvidovala 88 bezpilotních strojů, napsal. Zásah dostal i sklad společnosti Ozon.
Rusko proti Ukrajině od února 2022 vede útočnou válku. Ukrajina se ruské agresi brání s pomocí západních zemí. Podniká útoky v hloubi ruského území, jejichž cílem jsou kromě vojenských objektů součásti ruské ropné infrastruktury.
Tyto útoky ale působí i škody na civilní infrastruktuře a někdy mají za následek oběti na životech. Materiální a lidské ztráty v Rusku jsou ale nesrovnatelně nižší než ztráty, které ruská armáda způsobuje Ukrajině.