VIDEO: Rusové zkoumali dron hřadující na jejich raketovém systému. Pak to bouchlo

Autor:
  9:50aktualizováno  9:50
Pozoruhodný způsob, jak prodloužit dosah svých dronů, předvedli operátoři ukrajinské jednotky Lasar’s Group. Jednu smrtící kvadrokoptéru posadili na projíždějící ruský systém protivzdušné obrany Buk-M1. A když ji ruská posádka objevila, na dálku odpálili nálož.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

V posledních sekundách černobílé nahrávky je vidět skupinu ruských vojáků, jak si dron ukrytý mezi protiraketami natáčejí na mobily. Jeden odvážlivec do něj dokonce strká klackem. Pak se rozprchnou do polí.

„Náš dron se povozil na střeše ruského komplexu PVO. Nějaký čas vyčkával, natočil nepřátelský personál a poté aktivoval detonaci,“ popsali svou poslední operaci příslušníci dronové jednotky, která spadá pod 27. pečerskou brigádu ukrajinské Národní gardy.

Buk-M1 je samohybný systém protiletadlové obrany vyvinutý v SSSR. Slouží k boji proti střelám s plochou dráhou letu, naváděným pumám, letounům i vrtulníkům. Právě tímto systémem proruští separatisté před jedenácti lety sestřelili nad Donbasem malajsijský civilní Boeing 777 letu MH17.

Hoši z Lasar’s Group mají zřejmě na tyto systémy spadeno. V září ukázali nahrávku, jak v Doněcké oblasti odhalili jeden Buk-M1 zajíždějící do stodoly. Začali proto střechu bombičkami shazovanými z dronů systematicky demolovat. A když se Rusové pokusili systém evakuovat, jeden kamikaze dron přistál na jeho střeše a odpálil se.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Ukrajinský dron se svezl na ruském sytému PVO. A pak se odpálil.
Protiletadlový systém Buk-M2. V ruské metropoli Moskvě se letos opět konala slavnostní vojenská přehlídka na Rudém náměstí.
Samohybné protiletadlové systémy středního doletu Buk-M2, v kódu NATO SA-17 "Grizzly".
Raketový systém BUK M2 na mezinárodní přehlídce vojenské techniky, která se konala nedaleko Moskvy v roce 2010.
8 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.