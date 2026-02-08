„Za pomoci partnerů ze Spojených arabských emirátů byl v Dubaji zadržen a ruské straně předán ruský občan Ljubomir Korba, narozený v roce 1960, který byl přímým vykonavatelem zločinu,“ uvedla FSB a dodala, že identifikovala jeho komplice, rovněž občany Ruska.
Jedná se podle ní o muže, jehož bezpečnostní složky zadržely v Moskvě, a ženu, která podle FSB odjela na Ukrajinu. Pátrání po organizátorech pokusu o atentát pokračuje, uvedla podle Interfaxu FSB. Server Kommersant už v sobotu s odvoláním na svůj zdroj uvedl, že se v případu objevili první dva podezřelí a čeká je výslech.
Útočník podle ruských úřadů a médií několikrát postřelil generálporučíka Alexejeva v jednom z bytových domů na severozápadě Moskvy v pátek, poté z místa činu uprchl. Čtyřiašedesátiletý důstojník GRU skončil v nemocnici. Podle sobotních informací Kommersantu podstoupil operaci a probral se z umělého spánku.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov už v pátek z pokusu o atentát na vysoce postaveného vojenského ruského činitele obvinil Ukrajinu a tvrdil, že Kyjev se snaží narušit mírová jednání. Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha ukrajinskou účast v útoku na Alexejeva popřel. „Nevíme, co se stalo s tímto konkrétním generálem – možná to byly jejich vlastní ruské vnitřní boje,“ řekl.
Od začátku ruské války proti Ukrajině byla zabita řada vysoce postavených ruských vojenských představitelů, přičemž Moskva z útoků viní Ukrajinu. Ukrajinská vojenská rozvědka se k některým z těchto útoků přihlásila; v případě útoku na Alexejeva se tak podle dostupných informací nestalo.
Vladimir Alexejev je podle Meduzy prvním zástupcem náčelníka Hlavní správy generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace, tedy vojenské zpravodajské služby, pro kterou se stále často používá někdejší zažitá zkratka GRU. Spojené státy a Evropská unie na něj před lety uvalily sankce.
Média Alexejeva označila za jednoho z hlavních kurátorů ruských „dobrovolnických“ formací účastnících se války proti Ukrajině, napsal web Meduza a dodal, že ukrajinská vojenská rozvědka HUR ho mimo jiné podezírá z „organizování přípravy výchozích údajů pro raketové a letecké údery na ukrajinské území“. Generál byl podle Reuters zodpovědný za vztahy mezi ministerstvem obrany a žoldnéřskou armádou Jevgenije Prigožina, která bojovala v některých z nejtvrdších bitev v ranější fázi ruské války proti Ukrajině.
6. února 2026