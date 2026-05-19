Válka zničí naši ekonomiku, rychle ji ukončeme, šokoval ruský poslanec v Dumě

  16:13aktualizováno  16:13
Rusko dlouhodobě ekonomicky nezvládne válku na Ukrajině, zaznělo od poslance ve Státní dumě. Komunista Renat Sulejmanov varoval jak na půdě sněmovny, tak v regionálním tisku před astronomickými výdaji na zbrojení, které podle něj vysávají zemi. Boje by podle něho měly co nejdříve skončit.
Komunista Renat Sulejmanov hovoří s novináři v kanceláři místní pobočky Ruské komunistické strany v Novosibirsku. (9. září 2020) | foto: Profimedia.cz

„Je naprosto zřejmé, že ekonomika nevydrží dlouhodobé pokračování speciální vojenské operace,“ prohlásil poslanec Státní dumy za Komunistickou stranu Sulejmanov v rozhovoru pro ruský regionální portál Kontinent Sibir.

Sulejmanov otevřeně a kriticky promluvil o státním rozpočtu. Upozornil, že oficiální výdaje na obranu a bezpečnost spolkly už 40 procent federální kasy. „O jakém rozvoji, investicích a kapitálových výdajích se pak můžeme bavit?“ položil si řečnickou otázku.

Vojenský průmysl podle něj sice aktuálně zajišťuje statisícům Rusů pracovní místa a výplaty, ale z makroekonomického hlediska je to neudržitelné. Stěžoval si na drtivou inflaci a likvidaci sociálních programů.

„Tanky a granáty nemají žádnou spotřební hodnotu. Ekonomika je sice vyrábí, ale obyvatelstvo je nemůže zkonzumovat. Jsou to čisté výdaje,“ zkritizoval stav hospodaření Sulejmanov. Rychlé ukončení bojů je podle něj pro Rusko životní nutností.

I kdyby boje zítra skončily, Rusko čekají těžké roky, míní politik, který v posledních pěti letech v Dumě zastupoval Novosibirskou a Kemerovskou oblast. Z fronty se na pracovní trh vrátí zhruba milion veteránů, kteří budou hledat uplatnění, platy a sociální péči, upozorňuje.

Politik podle ukrajinského webu Kyiv post otevřel i další tabuizované téma, o kterém se mlčí. Posteskl si nad astronomickými náklady na obnovu okupovaných a zničených ukrajinských území. „Viděl jsem Mariupol a stepi Chersonské oblasti. Nezůstaly tam žádné domy... Obnova už sice začala, ale bude vyžadovat kolosální rozpočtové výdaje,“ dodal.

O bídném stavu ekonomiky otevřeně hovořil i prezident Vladimir Putin v polovině dubna na jednání vlády. Deficit ruského rozpočtu v první čtvrtině roku dosáhl astronomických 4,567 bilionu rublů (v přepočtu asi 1,24 bilionu korun). To je až o pětinu více, než má vláda v plánu na celý letošní rok.

