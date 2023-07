Dvě stě metrů od hranic NATO. Rusové udeřili na obilné přístavy na Dunaji

Při čtyřhodinovém nočním útoku bezpilotními letouny na Oděskou oblast na přístavní infrastrukturu na Dunaji byl zničen sklad s obilím a čtyři lidé byli zraněni. Kromě zničeného hangáru s obilím ukrajinská armáda informuje rovněž o poškození „nádrží na skladování jiných druhů nákladů“ a požáru v jednom z výrobních objektů, který hasiči podle ní ihned uhasili.

Podle operačního jižního operačního velitelství protivzdušná obrana sestřelila tři drony Šáhed íránské výroby. Serhij Bratčuk z Oděské oblastní správy dříve informoval o úderech ruských dronů na civilní objekty a ukrajinské obilí. Ukrajinská protivzdušná obrana podle něj několik dronů zlikvidovala. „Bohužel došlo i k zásahům,“ uvedl Bratčuk. Místa zásahů neupřesnil.

Rusové podle dostupných informací útočili na přístavy Reni a Izmajil, kde ukrajinští zemědělci za poslední rok investovali obrovské prostředky ve snaze najít alternativní exportní trasy. Cesta po Dunaji do rumunského přístavu Konstanca nabyla ještě většího významu poté, co Rusko minulý týden odmítlo prodloužit obilnou dohodu o bezpečném koridoru v Černém moři pro vývoz potravin.

Ruští publicisté upozorňují, že pondělní útoky kamikaze dronů Šáhed 136 (rusky Geran) se odehrály v bezprostřední blízkosti Rumunska, tedy členské země Severoatlantické aliance. „Jak se máte, Rumuni? Toto je video útoku geranů na přístav Reni na hranicích s Rumunskem. Dvě stě metrů od hranic s Rumunskem. Chlapci, do práce!“ napsal telegramový účet Svodky a analytiky SVO a zveřejnil záběry hořícího přístavu.

Ukrajinští farmáři přitom na export přes Dunaj spoléhali v domnění, že Rusové si zde zaútočit netroufnou. „Mají to dost komplikované, protože je to pro ně daleko dál, než to mají do Oděsy. Zásadní je, že tyto přístavy leží na hranici s Rumunskem, takže by se už vystavili riziku konfliktu s NATO, a to by pro ně byla konečná. Takže tyto přístavy já pokládám za úplně bezpečné,“ uvedl nedávno pro iDNES.cz český zemědělec podnikající na Ukrajině Petr Krogman.

Ukrajinské přístavy na Dunaji Reni (modrá značka) a Izmajil (červená):

Oděsa pod palbou

Rusko se v poslední době ve svých vzdušných útocích více zaměřuje na jih Ukrajiny, mimo jiné na přístavní město Oděsu. Před týdnem Moskva oznámila, že po bezmála roce pozastavuje svou účast na černomořských obilných dohodách. Ty i za pokračujících bojů na Ukrajině umožňovaly vyvážet ukrajinské zemědělské produkty přes černomořské přístavy.

Dřívější ruské údery ochromily značnou část infrastruktury užívané pro export v Oděse a přístavu Čornomorsk a podle ukrajinského ministerstva zemědělství zničily desítky tisíc tun obilí. Ruské útoky jsou podle Moskvy také odplatou za poničení Krymského mostu spojujícího Rusko s anektovaným Krymským poloostrovem.

O víkendu při ruském úderu na Oděsu podle médií zahynul nejméně jeden člověk a další dvě desítky jich byly zraněny, jsou mezi nimi i děti. Při útoku bylo poničeno několik obytných budov a také nejvýznamnější pravoslavná katedrála ve městě.