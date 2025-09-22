„Považujeme estonská prohlášení za nepodložená, neopodstatněná a za součást zcela bezuzdné politiky přiživování napětí a vyvolávání atmosféry konfrontace,“ řekl mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina. „Naši vojáci vždy dodržují mezinárodní pravidla,“ prohlásil.
Incidentem se v pondělí na žádost Estonska bude zabývat Rada bezpečnosti OSN a v úterý také NATO, které Tallinn požádal o konzultace podle článku 4 příslušné smlouvy. Rusko je stálým členem RB OSN, a má tedy právo veta.
Tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm 12 minut, tvrdí Estonsko a NATO. Proti narušitelům vzlétly italské, švédské a finské stíhačky.
Článek 4 Severoatlantické smlouvy předpokládá společné konzultace, pokud je ohrožena územní celistvost, politická nezávislost či bezpečnost kterékoli členské země.
O aktivaci tohoto článku už tento měsíc požádalo Polsko, a to kvůli vpádu dvou desítek ruských dronů do polského vzdušného prostoru.
V Polsku se nachází strategické překladiště západní pomoci pro Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské vojenské agresi. Polské a spojenecké stíhačky proti ruským dronům zasáhly.
Polská televize TVN24 jako příklad rozhodné reakce na ruské provokace a testování Západu připomněla případ, kdy stíhačky členské země NATO sestřelily ruský letoun, který narušil vzdušný prostor dané země. Šlo o Turecko, jehož stíhačky v roce 2015 zasáhly proti ruskému bombardéru, který při náletu na syrské rebely na 17 vteřin pronikl nad Turecko. Podle turecké strany se tak stalo navzdory deseti varováním.