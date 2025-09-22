Bezuzdně přiživujete napětí, kárá Kreml Estonce po průniku ruských stíhaček

Autor: ,
  13:49aktualizováno  13:49
Kreml v pondělí obvinil Estonsko, že falešně nařklo piloty tří ruských stíhaček MiG-31 z pátečního narušení estonského vzdušného prostoru. Tallinn se jen snaží vyhrotit napětí, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Tvrzení Estonska o narušení vzdušného prostoru už dříve odmítlo i ruské ministerstvo obrany.
Ruské letouny MiG-31K vyzbrojené střelami Kinžal nad Rudým náměstím (7. května...

Ruské letouny MiG-31K vyzbrojené střelami Kinžal nad Rudým náměstím (7. května 2021) | foto: AP

Nad Rudým náměstím přelétl i letoun MiG-31K. (9. května 2018)
Letoun MiG-31 ruské armády se střelami Kinžal na snímku z letecké základny v...
MiG-31
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (23. června 2025)
6 fotografií

„Považujeme estonská prohlášení za nepodložená, neopodstatněná a za součást zcela bezuzdné politiky přiživování napětí a vyvolávání atmosféry konfrontace,“ řekl mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina. „Naši vojáci vždy dodržují mezinárodní pravidla,“ prohlásil.

Incidentem se v pondělí na žádost Estonska bude zabývat Rada bezpečnosti OSN a v úterý také NATO, které Tallinn požádal o konzultace podle článku 4 příslušné smlouvy. Rusko je stálým členem RB OSN, a má tedy právo veta.

Tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm 12 minut, tvrdí Estonsko a NATO. Proti narušitelům vzlétly italské, švédské a finské stíhačky.

Článek 4 Severoatlantické smlouvy předpokládá společné konzultace, pokud je ohrožena územní celistvost, politická nezávislost či bezpečnost kterékoli členské země.

O aktivaci tohoto článku už tento měsíc požádalo Polsko, a to kvůli vpádu dvou desítek ruských dronů do polského vzdušného prostoru.

V Polsku se nachází strategické překladiště západní pomoci pro Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské vojenské agresi. Polské a spojenecké stíhačky proti ruským dronům zasáhly.

Polská televize TVN24 jako příklad rozhodné reakce na ruské provokace a testování Západu připomněla případ, kdy stíhačky členské země NATO sestřelily ruský letoun, který narušil vzdušný prostor dané země. Šlo o Turecko, jehož stíhačky v roce 2015 zasáhly proti ruskému bombardéru, který při náletu na syrské rebely na 17 vteřin pronikl nad Turecko. Podle turecké strany se tak stalo navzdory deseti varováním.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.