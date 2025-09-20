Rusko popřelo, že by jeho stíhačky narušily estonský vzdušný prostor

  8:05
Rusko v sobotu popřelo, že by jeho stíhačky v pátek narušily estonský vzdušný prostor. Šlo prý o plánovaný let z ruské oblasti Karélie na letiště v ruské enklávě Kaliningradu, uvedlo ministerstvo obrany na telegramu. Tallinn už kvůli incidentu požádal spojence o konzultace podle článku 4 smlouvy o Severoatlantické alianci.
Ruské letouny MiG-31K vyzbrojené střelami Kinžal nad Rudým náměstím (7. května 2021) | foto: AP

„Let (tří ruských stíhaček MiG-31) byl v souladu s mezinárodními pravidly pro užívání vzdušného prostoru, bez narušení hranic jiných států, což bylo potvrzeno objektivními kontrolními prostředky. Při letu se ruské letouny neodchýlily od dohodnuté letové trasy a neporušily vzdušný prostor Estonska,“ stojí dále v příspěvku na telegramu.

Naopak Tallinn uvedl, že ruské stíhačky setrvaly v estonském vzdušném prostoru 12 minut.

Ruské počínání už odsoudila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, mluvčí Severoatlantické aliance či česká diplomacie. Podle britského ministra obrany Johna Healeyho je narušení vzdušného prostoru Estonska ruskými vojenskými letouny nejnovější nebezpečnou aktivitou Ruska.

„Nelíbí se mi to. Nemám rád, když se to stane. Mohlo by to znamenat velké potíže,“ reagoval podle agentury Reuters na incident v pátek před novináři americký prezident Donald Trump.

Článek 4 Severoatlantické smlouvy předpokládá společné konzultace, pokud je ohrožena územní celistvost, politická nezávislost či bezpečnost kterékoli členské země.

Dříve v tomto měsíci o aktivaci tohoto článku požádalo Polsko kvůli vpádu dvou desítek ruských dronů do vzdušného prostoru země, ve které se nachází strategické překladiště západní pomoci pro Ukrajinu bránící se ruské agresi.

Rusko popřelo, že by jeho stíhačky narušily estonský vzdušný prostor

Ruské stíhačky vpadly nad Estonsko, to aktivovalo žádost o pomoc NATO

