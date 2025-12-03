Dmitrij Medveděv kritizoval evropské představitelky za jejich postoj k válce na Ukrajině. „Zatímco Rusko a USA vedou jednání o ukončení konfliktu, frigidní Evropa, vedená poblázněnými babkami Ursulou a Kajou, usilovně prosazuje válku až do posledního Ukrajince,“ napsal na svém Telegramu o předsedkyni Evropské komise a šéfce evropské diplomacie.
Medveděv ve svém příspěvku zmínil i korupční skandál, v němž je zapletena Federica Mogheriniová, která funkci, již nyní zastává Kallasová, vykonávala v letech 2014 až 2019. Medveděv se také odkazoval na britský film V Bruggách odehrávající se ve městě, kde sídlí College of Europe, jíž je Mogheriniová rektorkou.
„Zbývá doufat, že dvě pomatené čarodějnice brzy následují cestu paní Mogheriniové. Nebo skončí jako dva hrdinové zmíněného filmu. Což jim upřímně přeji,“ napsal. Z dvou hlavních hrdinů filmu totiž jeden spáchá sebevraždu a druhý je postřelen.
Evropská komise se k výrokům zatím oficiálně nevyjádřila, píše magazín Newsweek. Kallasová ale zaujímá vůči Rusku obzvláště tvrdý postoj. „V této válce je jeden agresor a jedna oběť. Naším úkolem je udělat vše, co je v našich silách, abychom podpořili oběť a neodměňovali agresi,“ zdůraznila. „Cílem je dosáhnout spravedlivého a trvalého míru, nikoli dohody, která položí základy pro další válku,“ dodala.
Medveděv často útočí na Západ i jednotlivé politiky, vyhrožoval i bývalému českému hokejistovi Dominiku Haškovi a senátorce Miroslavě Němcové.
Napětí mezi Ruskem a Evropskou unií roste také kvůli ruským snahám rozdělit spojence NATO a vyloučit Evropu z mírových jednání s Ukrajinou. Prezident Vladimir Putin v úterý uvedl, že Rusko neusiluje o válku s evropskými státy, avšak je připraveno se jí postavit, pokud by se Evropa rozhodla pro přímý střet s Moskvou.