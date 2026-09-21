EU prodlouží sankce proti Rusku a Bělorusku. Dvě jména však zmizela

Bez dohody by sankce přestaly platit v úterý 22. září. Rozhodnutí zkritizoval ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
Shody bylo dosaženo na pondělním jednání velvyslanců členských států při EU (Coreper) v Bruselu, nyní bude ještě zahájena takzvaná písemná schvalovací procedura, aby bylo vše formálně potvrzeno.
Velvyslanci jednali o sankcích již poněkolikáté za uplynulé dva týdny. Často se sešli nejprve ráno, následně vše konzultovali s národními vládami, kompromisu se ale nedařilo dosáhnout. Sankce měly původně vypršet již v úterý 15. září, bylo dosaženo nicméně alespoň shody o prodloužení o sedm dní, aby mohla probíhat další jednání.
Problematické požadavky mělo zejména Slovensko, které usilovalo o odstranění ze sankčního seznamu právě Usmanova, uvedl již dříve bruselský server Politico. Překvapivé a pobouřené reakce následně podle agentury Reuters vyvolal krok Francie, která se k Bratislavě přidala. Odvolávala se přitom na obavy o národní bezpečnost. Lucembursko následně začalo požadovat i odstranění Fridmana.
Mluvčí francouzského ministerstva zahraničí odmítl již dříve celou záležitost komentovat. List Financial Times nicméně napsal, že za postojem Paříže stojí pravděpodobně vyjednávání s Ázerbájdžánem. Francie údajně usiluje o propuštění několika francouzských občanů zadržovaných v Ázerbájdžánu a vyřazení Usmanova ze sankčního seznamu má být součástí této dohody.
„Usmanov a Fridman byli zařazeni na sankční seznam, protože jsou součástí ruského agresivního režimu, který rozpoutal válku proti Ukrajině. Co se změnilo? Nic,“ napsal Sybiha na sociální síti X těsně před oznámením kompromisní dohody.
„Vyřazení ze sankčního seznamu je nepřijatelné a v době, kdy je třeba zvyšovat tlak, by vyslalo Moskvě špatný signál,“ dodal. Postihy je podle něj naopak potřeba zpřísnit a seznam sankcionovaných rozšířit.
Nejbohatší ruští podnikatelé
Podle žebříčku agentury Bloomberg činil Usmanovův majetek začátkem letošního roku 18,8 miliardy dolarů (395 miliard korun).
Miliardář, který zbohatl především díky podnikání spojenému s těžbou a zpracováním kovů, podal v Evropě několik žalob, jejichž cílem bylo zrušení sankcí. Magnát má rovněž majetek v telekomunikačních a internetových společnostech a v médiích. Vlastní také ruský ekonomický deník Kommersant.
Rovněž Fridman patří k nejbohatším ruským podnikatelům. Je spoluzakladatelem Alfa Group a Alfa-Bank, jedné z největších soukromých bank v Rusku. I on sankce napadl u Soudního dvora EU.
Na sankčním seznamu Evropské unie je nyní téměř 3000 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Důvodem pro uvalení sankcí byl podle EU podíl těchto fyzických a právnických osob na narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.
Každých 12 měsíců se musí prodlužovat i hospodářské sankce proti Rusku, které jsou zahrnuty v jednotlivých sankčních balíčcích. Sektorové sankce se týkají ruského finančnictví, dopravy, energetiky, průmyslového zboží, ale i obranných produktů.
Dosud Evropská unie schválila 21 balíků těchto sankcí. Původně se i tyto sankce musely prodlužovat každých šest měsíců, na červnovém summitu se ale unijní lídři shodli na prodloužení o celý rok.