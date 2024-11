Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová uvedla, že nové označení reflektuje „změny v geopolitických skutečnostech“ jako jsou „zřejmá degradace multilaterálních kooperačních struktur v Evropě“, uvádí ruské liberální noviny Novaja gazeta.

Odbor se jako doposud bude věnovat problematice různých evropských společností, jako je Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Rada Evropy, Evropská unie a NATO.

Po válečném napadení Ukrajiny se vztahy mezi Ruskem a evropskými zeměmi silně zhoršily. EU na Rusko uvalila obsáhlé sankce. Ruští představitelé opakovaně označují evropské země za nepřátelské a vyhrožují jim jadernými údery. Moskva samotnou agresi vůči Ukrajině odůvodňuje údajným rozšiřováním NATO a tvrdí, že Evropa dodáváním vojenské pomoci Kyjevu jej prakticky využívá jako loutkový režim ve válce proti Rusku.

V březnu 2022 Rusko vystoupilo z Rady Evropy. V červenci letošního roku pozastavilo svou účast v parlamentním shromáždění OBSE, protože organizace podle něj uplatňovala „diskriminační přístup, dvojí standardy a totální rusofobii“. Parlamentní shromáždění OBSE nemá rozhodovací pravomoci.

Rusko navzdory požadavkům Kyjeva o jeho vyloučení v OBSE stále zůstává. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov plánuje v prosinci cestu na Maltu, kde se chce zúčastnit zasedání OBSE. Byla by to jeho první jeho cesta do členské země EU od vypuknutí války na Ukrajině. Loni se již zúčastnil zasedání ministrů zahraničí OBSE v Severní Makedonii.

Odklon od Evropy oslabil geopolitický vliv Ruska, které nyní hledá nové partnery jinde. Moskva se orientuje na země globálního Jihu a Východu. Africké státy se snaží naklonit kritikou evropské „kolonializace“.