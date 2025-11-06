Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, vyzvala EU Rusko

Evropská unie ve čtvrtek vyzvala Rusko, aby přestalo používat jaderné hrozby a varovala všechny zúčastněné aktéry před kroky, které by mohly zažehnout nové závody ve zbrojení. Brusel se tak vyjádřil v době, kdy jaderné velmoci začínají zmiňovat možnost testů svých jaderných zbraní.
„EU vyzývá Rusko, aby se zdrželo jaderných hrozeb a všechny aktéry, aby se vyvarovali kroků, které by mohly spustit nové závody ve zbrojení,“ cituje agentura vyjádření mluvčího Evropské komise.

Ruský prezident Vladimir Putin ve středu nařídil příslušným ministerstvům a tajným službám vyhodnotit situaci a pak vypracovat návrh na případné zahájení příprav k jaderným testům.

Šlo by o první jaderné testy Moskvy od roku 1991. Rusko tak reaguje na to, že americký prezident Donald Trump na konci října nařídil ministerstvu obrany USA, aby okamžitě obnovilo testy amerických jaderných zbraní stejně, jako to podle něj činí ostatní jaderné mocnosti.

Trump následně v rozhovoru s televizí CBS prohlásil, že Rusko a Čína testují jaderné zbraně, ale nemluví o tom.

Zmínil také Pákistán a Severní Koreu. Poslední známý ruský jaderný test se podle CBS uskutečnil v roce 1990, americký v roce 1992 a čínský v roce 1996. Severní Korea svůj poslední nukleární test provedla v roce 2017.

