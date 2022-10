Na Ukrajině jsou íránské drony, prozradil nechtěně ruský expert v televizi

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Jak zásadně se světový trh změní? Zeptejme se experta. V našem studiu je Ruslan Puchov, ředitel Centra strategických a technologických analýz a člen Veřejného výboru při ruském ministerstvu obrany,“ začíná moderátorka zpravodajské televize RBK obvyklou relaci.

Standardní vysílání se zvrtne jen o pár sekund později. Ve chvíli, kdy se i s kolegou zvedla od moderátorského pultíku, aby se přesunula k nedalekým křeslům a uvítala svého hosta, běžela televizní znělka. Právě této proluky využil Puchov a začal oba své hostitele nabádat, na co se ho nemají ptát.

„Takže, moc bych to nepřeháněl. U dronů bych vás požádal, abyste na to šli zlehka. Protože tu máme klasický případ ‚všichni máme díru do zadku, ale nemluvíme o ní‘. Všichni víme, že ty drony jsou íránské, ale vláda to nepřiznala,“ rozpovídal se, aniž si uvědomil, že mikrofony už jsou dávno zapnuté.

Moderátorka ho okamžitě přerušila a za moment už zahájila plánované interview. V tom už dál nepadlo o dronech ani slovo. Puchov jen poznamenal, že si Rusko vzhledem k současné situaci bude muset pořídit zbraně v zahraničí. „Není na tom nic, za co bychom se museli stydět,“ cituje ho ruský nezávislý portál Meduza s tím, že na rozdíl od ostatních vydání pořadu „Co to znamená?“ se relace s Puchovem dosud neobjevila na webu televize.

Stejně tak tam není žádné video se středečním datem, dodává Meduza. Záběry s trapasem, kterým podle některých komentářů Puchov „hodil Vladimira Putina pod autobus“ a sám sobě připravil nemilou budoucnost, se nicméně začaly okamžitě šířit na sociálních sítích. Ve čtvrtek se k nim vyjádřil i samotný autor neplánovaného přiznání.

„Nepamatuji si, že bych to říkal. Musí to být nějak nahrané. Možná ano, možná ne. Bohužel si to nepamatuji. Je to už dávno. Po covidu můj mozek nepracuje správně,“ řekl podle Meduzy Puchov.

Kreml oficiálně popírá, že by ruská armáda na Ukrajině íránské kamikaze drony, svědomitě přebarvované do ruských barev, používala. Stejně tak i Írán se tváří, že stroje Šáhid-136 nejsou jeho. Americký Pentagon však zapojení dronů potvrdil a podle amerických médií se objevují v napadené zemi už od druhé poloviny léta.

Zástupce stálého představitele Ruska v OSN Dmitrij Poljanskij tento týden označil důkazy o nasazení íránských dronů za „dezinformace“, kterými se Západ „snaží zasadit ránu dvěma cílům najednou“ a „odvrací tak pozornost od vlastní účasti v konfliktu“. Pečlivě budované mlčení a mlžení Moskvy teď prostořeký Puchov rozmetal jedinou větou.