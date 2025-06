Oficiálně přátelé, za oponou hrozba. Ruská tajná služba má z Číny obavy

Autor: Lidovky.cz , ČTK

12:43

Vznáší územní nároky na ruský Dálný východ – i to je důvod, proč ruské tajné služby FSB považují Čínu za nepřítele. Oficiálně sice hlásá Moskva s Pekingem spolupráci, za oponou je však situace podle deníku The New York Times (NYT) odlišná.