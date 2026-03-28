Sociální experiment FSB. Zjišťovala, co vše Rusové udělají pro rychlé peníze

Autor:
  17:44aktualizováno  17:44
Ruská bezpečnostní služba FSB spustila na internetu tajnou operaci, aby zjistila, kam až jsou lidé ochotni zajít kvůli rychlému výdělku. Na inzeráty lákající na peníze reagovaly tisíce lidí a část z nich byla ochotná pokračovat i ve chvíli, kdy nabídky přešly k nelegálním činnostem, včetně sabotáží.

Ruští policisté kontrolují doklady v blízkosti Kremlu v Moskvě. (24. března 2026) | foto: SERGEI ILNITSKY / EPA / ProfimediaProfimedia.cz

Akci zorganizovala pobočka FSB v Jekatěrinburgu jakožto „sociální experiment“ a nyní zveřejnila její podrobnosti. Inzeráty slibovaly snadné a rychlé peníze a odkazovaly zájemce do anonymní komunikace na Telegramu, kde se postupně ukazovalo, jaký typ „práce“ v reálu nabízejí.

Podle mluvčí FSB Eleny Dokučajevové kampaň rychle zaujala velké množství lidí. Asi 28 tisíc uživatelů si reklamu zobrazilo a 176 z nich následně zahájilo komunikaci přes odkaz v inzerátu stisknutím tlačítka „start“, čímž se zapojili do první fáze.

Hned na začátku je systém upozornil, že výdělek nebude zcela legální, což část uživatelů odradilo. V této fázi odešlo 40 lidí. Ti, kteří zůstali, dostali na výběr mezi různými typy práce s rozdílnou mírou rizika.

Někteří by udělali cokoli

„Jednou z možností bylo doručování zásilek. Za tuto práci na částečný úvazek dostali slíbeno asi 60 tisíc rublů,“ uvedla Dokučajevová. Druhá varianta byla nebezpečnější: provádění sabotáží, vyřazování infrastruktury z provozu – s odměnou až tři miliony rublů (780 tisíc korun).

S rostoucí závažností úkolů začali odcházet další účastníci. V této fázi se odpojilo dalších 56 lidí a zůstala už jen malá skupina ochotná pokračovat.

„Na konec se dostalo pouze 10 lidí ochotných dělat jakoukoli práci za peníze, včetně sabotážních akcí,“ konstatovala Dokučajevová. Úřady podle webu Novaja Gazeta informace o lidech, kteří došli až do finále, předaly policii. Další osud těchto lidí zůstává nejasný.

Vstoupit do diskuse

Doporučujeme

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.