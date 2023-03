Drž hubu, vzkázal Putinovi bývalý velitel doněckých separatistů Girkin

Girkina naštval Putin svým odůvodněním, proč Rusko nenapadlo Ukrajinu ještě v době, kdy ukrajinská armáda byla „shnilá a slabá“. Putin v rozhovoru pro státní propagandistickou televizi Rossija 1 řekl, že Rusko tehdy muselo zasáhnout na Krymu, protože obyvatelé poloostrova už byli ohrožováni „nacionalisty“. S Ukrajinou ale chtěl podle svých slov jednat mírově.

„Předpokládali jsme, že budeme schopni (situaci) vyřešit naprosto pokojně. Nikdy jsme se nebáli žádné konfrontace,“ prohlásilšéf Kremlu. „Nyní vidíme, že si s námi pohrávali, přičemž žádný z našich takzvaných partnerů neměl v úmyslu nic řešit mírovou cestou,“ obvinil Putin opětovně Západ z údajné eskalace napětí mezi Ukrajinou a Ruskem, kvůli čemuž Rusko muselo podle Moskvy do války. Západ i Kyjev takovou interpretaci odmítají, ruský vojenský výpad podle nich není v žádném případě obranou, ale jednoznačnou agresí vedenou imperialistickými mocenskými zájmy.

Putin též zmínil, že v té době Rusko nemělo hypersonické zbraně, které má údajně nyní k dispozici. A právě tato slova rozčílila bývalého doněckého ministra obrany. „Začal nám říkat, že nemáme hypersonické zbraně,“ soptil Girkin ve svém pravidelném vysílání. „Zase začal říkat, že ho tahali za nos,“ vysmál se Putinovým opakovaným vyjádřením.

„Rada, kterou mu mohu dát, nebo spíše tvůrcům jeho projevů, je mlčet. Neměl by otevírat ústa,“ řekl Girkin. Podle něho je to lepší strategie, než „mumlat ty nejhloupější výmluvy, kterým se můžete jen smát.“

Podle bývalého důstojníka ruské tajné služby FSB se Putin nechová jako hlava velké země s tisíciletou historií. „Drž hubu, Vladimire Vladimiroviči. Drž hubu. Mlč. My se nebudeme stydět, že má země takového prezidenta, ani se nám nebude smát nepřítel,“ prohlásil ostře.

Bývalý samozvaný ministr takzvané Doněcké lidové republiky se chlubí tím, že právě on rozpoutal konflikt mezi separatistickými samozvanými republikami na východě Ukrajiny a zbytkem země útoky na ukrajinská města. Moskvě se ale znelíbil svou svéhlavostí a kritikou ruského vedení.

Girkin, jenž neuznává Ukrajinu jako národ, chtěl sousední stát napadnout už v roce 2014. Putina obvinil z měkkosti a tvrdil, že v jeho okolí se pohybovali zrádci, kteří zabránili velkému ruskému vítězství. Po vypuknutí války na Ukrajině svou kritiku vůči Moskvě ještě vyostřil a je nyní nejcitovanějším kritikem Kremlu mezi ruskými vojenskými analytiky a radikálním nacionalistickým křídlem podporovatelů invaze.

Nyní znovu zdůraznil, že Ukrajina v roce 2014 nebyla pro Rusko soupeř. Podle něj každý ví, že ruská armáda v tu dobu mohla v klidu jít z Charkova do Oděsy bez výstřelu. „Nejen, že se nyní do Oděsy nedá dojít, ale nemohli jsme ani pořádně vstoupit do Charkova,“ přiznává Ukrajincům schopnost bránit svá města a vystrnadit Rusy z hlavního města Charkovské oblasti.

Slova o vlastnictví hypersonických zbraní, o kterých Putin mluvil, Girkin odmítá jako „kecy“. „Jaký význam to má při vedení války? Žádný,“ prohlásil.

Putin říká jednu věc, ministerstvo obrany jinou

Sám Putin řekl v rozhovoru pro Rossija 1, že Rusko hypersonické zbraně nepoužívá, ač je má k dispozici spolu s další, nespecifikovanou „nejmodernější“ a v roce 2014 nedostupnou vojenskou technologií. Ruské ministerstvo obrany ale na počátku března potvrdilo, že proti Ukrajině použilo hypersonické střely Kinžal. Mluvčí ukrajinských vzdušných sil Jurij Ignat uvedl, že na Ukrajinu dopadlo šest těchto střel, dosud nejvíc. Přiznal, že Ukrajinci proti nim nemají obranu.

Agentura AP ale podotkla, že drahé střely neměly zřejmě přílišný účinek, protože poničený energetický systém Ukrajinci rychle opravili. Ukrajinci neuvádí, na jaké cíle přesně raritní rakety mířily. Podle vojenské logiky by nejmodernější zbraň v ruském vojenském arzenálu měla být určena na cíle s vysokou prioritou. Podle britské vojenské rozvědky ale Rusko nestíhá vyrábět dost raket, aby to uspokojilo na materiál náročné vojenské operace na Ukrajině.

Rusové poprvé použili střely Kinžal už v březnu minulého roku krátce po zahájení invaze. Američtí vojenští činitelé ale uváděli, že nejsou něčím, co přineslo Rusku významnou výhodu. Podle amerického generála Glena VanHercka mají Rusové se střelami problémy, pokud jde o přesnost.