Gorbačov, Putin a ruská velikost

Tony Barber ve Financial Times vzpomíná, jak si pamatuje Gorbačova z 80. let v Moskvě, kde působil jako zpravodaj Reuters. Gorbačov určitě nebyl nejzajímavější Rus, kterého Barber tehdy potkal. Tím byl disident Andrej Sacharov. Jenže Sacharova by Barber nikdy nepoznal, kdyby ho Gorbačov nepropustil z nucené izolace. Když se ale v roce 1989 stal Sacharov poslancem Všesvazového sjezdu lidových poslanců, Gorbačov mu při projevu, ve kterém Sacharov navrhoval ústavní reformu, osobně vypnul mikrofon. Barber souhlasí s historikem Ronaldem Sunym, který tvrdí, že Gorbačov chtěl být Martin Luther i papež zároveň: radikální reformátor i zachránce toho, co lze ještě udržet.

Pokud bylo záměrem transformovat SSSR v politicky svobodnou a zároveň prosperitní společnost, tak se to nepovedlo. Šlo ale o čestný nezdar, protože Gorbačov odmítl použít násilí, aby udržel rozpadající se systém pohromadě. Kromě známých faktů o perestrojce vzpomíná Barber na proces s Mathiasem Rustem, západoněmeckým výrostkem, který přistál s letadélkem na Rudém náměstí. Proces s ním byl v roce 1987 otevřený zahraničním novinářům, něco do té doby nemyslitelného.

Zvolení Gorbačova za šéfa komunistické strany v roce 1985 navrhl Andrej Gromyko, který prohlásil, že to bude lídr se „železnými zuby“. To se naštěstí nepotvrdilo. Kdyby Rusko ještě někdy v budoucnosti mělo v čele státu takhle slušného a nenásilného člověka, tak by bylo vlastně šťastnou zemí.

V témže listě srovnává Gideon Rachman Gorbačova s Putinem. V poslední době se to hemží výrazem „velký“: Donald Trump slíbil, že udělá Ameriku znovu „velkou“. Si Ťin-pching slibuje „velkou obnovu Číny“. Putin a Gorbačov měli úplně jiné koncepty velikosti.

Pro Putina je velikost definována teritoriem, vojenskou mocí a schopností zastrašovat nebo podřídit si sousedy. Putin je přesvědčen, že Rusko má právo být jednou z nejrespektovanějších mocností, je přesvědčen, že Ukrajina byla Rusku ukradena apod.

Gorbačov podle Rachmana chápal „velikost“ tak, že vrátí hrdost obyčejným lidem. V roce 2001 se v rozhovoru svěřil, jak ho trápila neschopnost Sovětského svazu poskytnout lidem základní potřeby: „Země, kde se létá do vesmíru, není schopna poskytnout lidem zubní pastu a prášek na praní. Pracovat v takové vládě bylo vlastně ponížení a ostuda.“

To, že Rusové tyto věci dávno mají, s Gorbačovovými reformami souvisí, i když byly nedotažené. Ti, kdo ho odsuzují, že zruinoval sovětské hospodářství, by si to měli uvědomit.

Gorbačovova idea lidské hrdosti se šířila i za hranice Ruska. Nejdůležitější rozhodnutí, které udělal, bylo, že neposlal tanky do Polska, Maďarska ani do východního Německa, když v roce 1989 v těchto zemích začala pučet demokracie. Dokonce se stal i symbolem svobody. Ve východním Berlíně se v říjnu ‚89 skandovalo: „Gorbi, pomoz nám!“ Když navštívil v květnu téhož roku Peking, studenti ho oslavovali jako hrdinu.

Násilí se vždycky nevyhnul, v baltských zemích na něj v dobrém nevzpomínají, protože tah těchto zemí k politické nezávislosti se pokusil zastavit za pomoci sovětského armádního výsadku. Gorbačov ale rozhodně nebyl bezohledný a nežádal by bojovat a zabíjet, dokud nebude nadvláda obnovena. Putin dává najevo, že tuto Gorbačovovu chybu nebude opakovat, a Ukrajina za to platí obrovskou cenu. Například ruské dobývání Mariupolu představuje válečný zločin gigantických rozměrů.

Putin se srovnává s Petrem Velikým, jehož severní válka trvala dvacet let, než dosáhl vítězství. Petr Veliký nelitoval jakékoli ztráty lidského života a také zavedl povinnou vojenskou službu. Na to si Putin zatím netroufl, i když také věří, že jedině vojenská vítězství zajistí Rusku velikost.

Lidská práva, sociální spravedlnost a základní lidská hrdost jsou hodnoty, které podporoval Gorbačov. Putin podtrhl, že pro tyto hodnoty nemá vůbec žádné pochopení také tím, že odmítl účast na Gorbačovově pohřbu.