„Použijí drony vypouštěné z moře, ukryté v kontejneru na lodi. Není to vůbec složité,“ řekl deníku zdroj blízký litevskému ministerstvu obrany. Litva stejně jako další evropské země obdržela tyto informace po cestě ředitele CIA Johna Ratcliffa do Moskvy 25. srpna.
Důvodem, proč by Moskva chtěla zaútočit na jednu z těchto tří zemí, je podle El Mundo skutečnost, že ve všech se v roce 2027 konají volby – ve Francii prezidentské, ve Španělsku a Itálii parlamentní.
Útok by podle deníku mohl ve veřejnosti vyvolat strach a posílit únavu z války na Ukrajině, které by mohly zneužít radikální strany, často zastávající postoje blízké Moskvě.
Již dnes jsou například ve Francii slyšet názory nahrávající zájmům Kremlu, například levicový kandidát Jean-Luc Mélenchon připsal sílící ruskou hrozbu v Evropě ukrajinským útokům v hlubokém vnitrozemí Ruska. Ukrajina se od roku 2022 se západní pomocí brání ruské ozbrojené agresi.
To, že Francie obdržela zprávu CIA, zřejmě potvrzuje také reakce prezidenta Emmanuela Macrona. Ten 18. září po jednání s kandidáty v příštích prezidentských volbách uvedl, že ruská hybridní hrozba vůči Evropanům a Francii zesílila. V souvislosti s tím nařídil posílit obranu před hybridními útoky, včetně zavedení nových opatření k ochraně klíčové infrastruktury a objektů obranného průmyslu v zemi.
Britský analytik specializující se na ruskou vojenskou strategii Keir Giles uvedl, že vzdálenost zemí od ruských hranic nezaručuje jejich bezpečnost. „Cílem nemusí nutně být země v první linii. Cíl bude tam, kde je nejslabší místo Evropy,“ řekl s tím, že mezi takové země patří Španělsko nebo Británie, jelikož nemají dostatečnou protivzdušnou obranu.
Myšlenku, že Moskva plánuje dronový útok zahájený z moře proti státům NATO, nastínil ukrajinský server Defense Express už před rokem. Ten tehdy uvedl, že bezpilotní letouny bude Rusko vypouštět z tankerů patřících do takzvané stínové flotily.
Varování před možným ruským útokem na území Evropy v poslední době značně sílí. Minulý týden například polský premiér Donald Tusk informoval o varování tajných služeb před hybridními útoky drony a raketami na státy podporující Ukrajinu.
Obavy z ruského útoku vyvolal také nález dronu s výbušninami na letišti v Lipsku letos v srpnu. Německo z útoku na letiště Lipsko/Halle obvinilo Rusko, které to však odmítá. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov později prohlásil, že tvrzení západních zemí o podílu Moskvy na tomto incidentu jsou v podstatě začátkem skutečné války.
Rusko bude eskalovat, očekává dánská služba
Rusko bude v příštích měsících hybridní válku eskalovat, uvedla ve čtvrtzek dánská vojenská zpravodajská služba (FE) v aktuálním hodnocení hrozeb.
„Dánská vojenská zpravodajská služba odhaduje, že Rusko v nadcházejících měsících dále zintenzivní svou hybridní válku prováděním častějších útoků proti Západu a NATO, což bude mít pro dotčené země větší důsledky než v minulosti,“ uvedla zpravodajská služba.
Ruskou invazi do země NATO nelze vyloučit, avšak zůstává nepravděpodobnou, uvedla také FE. „Existuje sice nízké, ale rostoucí riziko, že by Rusko mohlo podniknout omezené vojenské útoky proti některé zemi NATO sousedící s Ruskem,“ řekl na tiskové konferenci šéf FE Thomas Ahrenkiel. „Nadále považujeme za nepravděpodobné, že by Rusko spatřovalo jakýkoli přínos v invazi do země NATO, ale vyloučit to nelze,“ dodal.
O možnosti ruského útoku na území Aliance v řádu měsíců se o víkendu v rozhovoru s britským listem The Guardian zmínil šéf české Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. Řekl, že možný ruský test soudržnosti NATO, včetně omezené invaze na území některého z členských států aliance či provokace pod falešnou vlajkou, by mohl přijít nikoli v řádu let, nýbrž měsíců.
Český prezident Petr Pavel poté vyslovil domněnku, že nejde o riziko přímého útoku Ruska na NATO. Rusko by se však podle něj mohlo uchýlit k „hybridnímu útoku většího rozsahu, který může mít podobu kybernetického útoku nebo nějaké podvratné akce se zaměřením na narušení běžného života“.
Podle Tomáše Pojara Rusko zkouší, co všechno mu Evropa dovolí:
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17. září 2026