Hračkářství se nachází na náměstí Lubjanka, kde sídlí i Federální bezpečnostní služba (FSB). Podle dostupných informací je mezi zraněnými také 55letý důstojník FSB Alexej Titov. Na místě se našla taška s jeho občanským průkazem. Utrpěl vážná zranění nohou a je v umělém spánku.
„Bohužel, podle předběžných informací, v důsledku incidentu došlo k úmrtí a několik lidí bylo zraněno,“ uvedl moskevský starosta Sergej Sobjanin.
Budova hračkářství, ve které se nachází také několik restaurací, obchodů a kino, byla evakuována, informovaly ruské zpravodajské agentury. Telegramový kanál Mash uvedl, že explodovala heliová láhev.