Tusk v dolní komoře parlamentu mluvil o možných scénářích vývoje v nejbližší době. „Vlastností současné politiky se stala nepředvídatelnost,“ uvedl.
Poslance, ale i polskou veřejnost Tusk vyzval, aby v nadcházejících měsících byli psychicky připraveni na náročné zkoušky.
„Podle zpravodajských informací ruský plán zahrnuje i hybridní údery dronů a raket proti zemím podporujícím Ukrajinu, včetně Polska. Tyto možnosti se zmiňují již dlouho a dnes jsou informace velmi konzistentní a bohužel i přesvědčivé,“ uvedl Tusk.
Podle něj tyto údery mají být „náhodné povahy“. Cílem Moskvy má být oslabit motivaci zemí NATO k uplatnění článků Severoatlantické aliance týkajících se případné agrese proti kterémukoli členskému státu.
„Stručně řečeno, existuje reálné riziko, že drony nebo jiné typy raket by mohly vlétnout na území jedné nebo více zemí na východním křídle, a dokonce způsobit škody, a oficiální verze bude taková, že se jedná o nehodu,“ dodal premiér.
Tusk též řekl, že podle tajných služeb Rusko není ochotné vážně jednat o příměří, aniž by Ukrajina kapitulovala.
Rusko Ukrajinu v rozporu s mezinárodním právem napadlo v únoru 2022. Ukrajina se ruské agresi brání se západní pomocí. Polsko od samého začátku sousední zemi jednoznačně podporuje a varuje před nebezpečím, jaké současné Rusko představuje.