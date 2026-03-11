S Íránem jsme v kontaktu, říká Rusko. Pošle tam vojáky, očekává Zelenskyj

„Jsme v ustavičném kontaktu s íránskou stranou a s vedením země,“ uvedl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. „Jak řekl prezident (Vladimir) Putin, Rusko je vždy připraveno udělat vše, co je v jeho silách, aby obnovilo mír a stabilitu v regionu,“ dodal.
Putin během posledních sedmi dnů dvakrát telefonicky hovořil se svým íránským protějškem Masúdem Pezeškjánem, 6. a 10. března. Také šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov telefonicky jednal se svým íránským kolegou Abbásem Arakčím.
Oba ruští představitelé vyzvali k co nejrychlejšímu zmírnění konfliktu a návratu k politickému a diplomatickému řešení situace na Blízkém východě. Zatímco se Kreml zdržuje přímé kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, kritizuje „neopodstatněnou agresi“ Spojených států a Izraele proti Íránu.
Současný konflikt začal na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle zejména v oblasti Perského zálivu.
Írán je jedním z nejbližších spojenců Kremlu a po začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se stal pro Moskvu klíčovým partnerem a dodavatelem některých zbraňových systémů, především dronů.
Útok proti Íránu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se domnívá, že situace by mohla dospět až k vyslání ruských vojsk do Íránu. „Rusko začalo podporovat íránský režim drony. Určitě pomůže i s raketami a pomůže jim i s protivzdušnou obranou,“ připomněl Zelenskyj.
„Vzhledem k situaci se nabízí jen jedna otázka: kdy a která země jako první podpoří íránský režim vysláním vojsk? Stejně jako se to stalo s Ruskem, kdy Severní Korea vyslala deset tisíc vojáků, kteří jsou v současné době nasazeni v Rusku, ale mohou být vysláni na Ukrajinu. Totéž by se mohlo stát v Íránu – Rusko tam možná vyšle vojáky,“ řekl v rozhovoru s irským novinářem Caolanem Robertsonem.
Ukrajina se v konfliktu na Blízkém východě snaží pomoci zemím, které čelí íránským útokům. Ukrajinští vojenští experti jsou tento týden očekáváni v Kataru, Spojených arabských emirátech a v Saúdské Arábii, aby tam sdíleli své zkušenosti s ničením dronů íránské konstrukce, oznámil v úterý Zelenskyj.
Na cestě do Perského zálivu je kromě ukrajinských vojáků i Zelenského hlavní vyjednávač, bývalý ministr obrany Rustem Umerov, aby připravil konkrétní dohody se státy žádajícími o ukrajinskou pomoc. Ukrajinský prezident už dříve v rozhovoru s deníkem The New York Times uvedl, že Ukrajina na žádost USA vyslala stíhací drony a experty do Jordánska, aby tam chránili před vzdušnými útoky Íránu americké základny.
Minulý týden prezident také řekl, že Ukrajina zemím na Blízkém východě nabízí své drony určené k ničení útočících bezpilotních letounů výměnou za rakety Patriot pro svou protivzdušnou obranu.