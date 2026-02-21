Ukrajinci zasáhli závod vyrábějící Iskandery a Orešniky v hloubi Ruska

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Obyvatelé Votkinsku, který se nachází zhruba 50 kilometrů severovýchodně od udmurtského hlavního města Iževska, zveřejnili na sociálních sítích fotografie a videa ukazující požár a škody. Podle těchto zpráv byl cílem útoku závod na výrobu raketových motorů.
Gubernátor Udmurtska Alexandr Brečalov předtím na telegramu uvedl, že jeden z objektů v republice napadly drony vypuštěné z Ukrajiny. Hovořil také o škodách a raněných. Místo útoku však neupřesnil.
Na iževském letišti byl kvůli leteckému poplachu dočasně přerušen provoz.
Podle ukrajinských médií byla při útoku použita řízená střela Flamingo, nikoli dron. Ani to však nebylo oficiálně potvrzeno. Komentátoři poukázali na to, že cíl byl vzdálený 1500 kilometrů od ukrajinských hranic a že jde o další důkaz toho, že Kyjev má schopnost ničivých odvetných úderů hluboko v Rusku.
Ukrajina se brání ruské agresi i vzdušnými údery, které často míří na zbrojovky a infrastrukturu významnou pro vedení války. V úterý uplynou čtyři roky od zahájení ruské invaze na Ukrajinu.