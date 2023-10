Ruské letiště zabrali demonstranti proti Izraeli, číhali na letadlo z Tel Avivu

Ruské ministerstvo zahraničí podle agentury Reuters v reakci na situaci na letišti uvedlo, že ruské úřady spolupracují s izraelskou ambasádou, aby zajistily bezpečí Židů a Izraelců, kteří se tam nacházejí.

Podle deníku Izvestija a televize RT vtrhli demonstranti na střechu letiště a na letištní plochu. Na videozáznamech zveřejněných na sociálních sítích je vidět, jak desítky lidí boří zábrany, snaží se kontrolovat auta vyjíždějící z letiště nebo vyrážejí dveře uvnitř terminálu. Jedno z videí ukazuje muže, jak stojí na jednom z křídel letadla ruské letecké společnosti Red Wings.

Letadlo společnosti Red Wings z Tel Avivu podle specializovaného webu Flightradar přistálo v Machačkale v 19:00 místního času (17:00 SEČ). Podle nezávislého ruského média Sota šlo o tranzitní let, který měl ve 21:00 místního času opět odstartovat do Moskvy. Prozatím nebylo možné zjistit, zda je letadlo stále na letištní ploše a co je s jeho cestujícími. Ruské úřady podle AFP vyzvaly protestující, aby zanechali nelegálních aktivit.

Izrael v noci na sobotu zahájil rozsáhlou pozemní ofenzivu proti militantnímu muslimskému hnutí Hamás, které Pásmo Gazy ovládá. Nová fáze války vyvolala ve světě obavy z dalšího utrpení palestinských civilistů a další vlnu protiizraelských protestů.