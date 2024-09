Z Kyjeva uděláme roztavenou skvrnu, chrastí Rusko opět jadernými zbraněmi

„Předpoklad Západu, že Kreml se nikdy neuchýlí k jaderné variantě nad rámec slovních intervencí, nemůže být mylnější,“ napsal v sobotu Medveděv na Telegramu s tím, že ačkoliv jaderný konflikt „nikdo nepotřebuje“, Moskva už by měla formální důvody k použití atomových zbraní v reakci na ukrajinský vpád do ruské Kurské oblasti.

Kyjev v srpnu zahájil protiofenzivu směrem na město Kursk, což znamenalo první obsazení ruského území od druhé světové války.

Podle Medveděva Rusko projevuje nyní „velkou trpělivost“. „Nadutí anglosaští imbecilové si však nechtějí připustit jednu věc: každá trpělivost jednou skončí,“ napsal. Reagoval tak na úvahy USA a Británie, zda povolit Kyjevu použití západních zbraní dlouhého doletu na území Ruska.

Záležitostí se o víkendu ve Washingtonu zabývali americký prezident Joe Biden a britský premiér Keir Starmer. Země zatím neučinily jasné rozhodnutí. Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek varoval, že pokud by dali Kyjevu povolení, dostalo by to země NATO „do války s Ruskem“.

Medveděv prohlásil, že Moskva nemusí nutně použít jadernou variantu, protože má přístup k novým nejaderným zbrojním technologiím, které by mohly Kyjev proměnit v „obrovskou roztavenou skvrnu“.

„Pokud nám dojde trpělivost, bude z Kyjeva obří šedá roztavená skvrna místo města, které bylo matkou Ruska,“ hrozil někdejší ruský prezident.

Americké ministerstvo zahraničí v reakci podle magazínu Newsweek uvedlo, že jde o „standardní kremelský nesmysl“. „Už víme, že Medveděva nemáme brát vážně,“ napsal mluvčí ministerstva.

Rusko chce předělat jadernou doktrínu

O tom, že Putin už má díky ukrajinskému vpádu základ pro pro zahájení jaderné války, o víkendu hovořil také televizní moderátor Vladimir Solovjov.

„Říkáte, že vše jde podle plánu. Promiňte, ale nacistická vojska vtrhla na naše území. To není součástí plánu. Máme jasnou a stručnou doktrínu a podle ní jednáme, včetně použití nukleárních zbraní,“ prohlásil.

Kreml se snaží ospravedlnit svou invazi tvrzením, že v Kyjevě vládne „neonacistický režim“. Ukrajina i mezinárodní společenství to odmítlo.

Ruská jaderná doktrína z roku 2020 uvádí, že Moskva může použít jaderné zbraně v případě atomového útoku nepřítele nebo konvenčního útoku, který ohrožuje existenci státu.

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov začátkem září varoval, že Kreml mění svou politiku v oblasti jaderné války. „Existuje jasný záměr provést změny v jaderné doktríně. Toto rozhodnutí souvisí s eskalačním kurzem našich západních protivníků v souvislosti s konfliktem na Ukrajině,“ řekl. Kdy má být aktualizovaná doktrína hotová, neuvedl.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov koncem srpna uvedl, že si Západ zahrává s ohněm a varoval před třetí světovou válkou. Západ obvinil, že se snaží válku na Ukrajině eskalovat, když uvažuje o tom, že by Ukrajině povolil použít zbraně, které od něj získala, k útokům v hloubi ruského území.