Díky atomovkám vystřízliví ti, kdo chtějí útočit na naše zájmy, vzkazuje Rusko

„Role jaderných zbraní v ruské bezpečnostní politice se v žádném případě nemění: tento nástroj je až do okamžiku hypotetického použití v krajních podmínkách sebeobrany určen k vystřízlivění těch, kteří se odvažují zasáhnout do základních zájmů našeho státu, těch, kteří balancují, jako se to děje nyní, na hraně přímého otevřeného ozbrojeného konfliktu s námi,“ řekl Rjabkov.

„Mezinárodní situace je v současné době mimořádně složitá, americká politika je dnes vůči nám v různých aspektech mimořádně nepřátelská,“ dodal.

Protivníky by měla podle něj odstrašit nová verze jaderné doktríny, kterou Rusko schválilo v listopadu. Agrese proti Rusku ze strany nejaderného státu, který ale podpoří stát vlastnící jaderné zbraně, je v této aktualizované verzi doktríny považována za jejich společný útok na Ruskou federaci. Podle Rjabkova si změnu vynutili západní lídři a politici „vlastní nepřátelskou politikou a mimořádně riskantními kroky v souvislosti s eskalací ukrajinské krize“.

Během války proti Ukrajině, kterou Putin rozpoutal v únoru 2022 rozkazem k invazi do sousední země, Moskva často označuje své jaderné zbraně za záruku, že nemůže utrpět porážku.

„Dobře si uvědomujeme, že právě jaderná triáda (jaderné zbraně pozemních, námořních a vzdušných sil - pozn. red.) zůstává spolehlivým garantem svrchovanosti a bezpečnosti naší země,“ citovala agentura Interfax ruského prezidenta, který v říjnu řídil cvičení ruských strategických jaderných sil.