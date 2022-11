Lavrov varoval před nukleárním střetem, Šojgu načrtl rozvoj jaderných sil

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Je nutné se vyhnout jakémukoliv vojenskému střetu mezi jadernými mocnostmi, a to i za použití konvenčních zbraní. Eskalace by se mohla vymknout kontrole,“ řekl Lavrov. Západ se podle něj tuto zásadu snaží obejít tím, že Ukrajinu „doslova tlačí“ do pokračování války, kterou sám vede proti Rusku.

Šojgu oznámil, že Rusko hodlá své jaderné síly, takzvaná raketová vojska strategického určení (RVSN), vybavit novými raketovými komplexy. „V dané chvíli je v pěti jednotkách raketových vojsk strategického určení zajištěna výstavba infrastruktury sloužící pro rozmístění nových raketových komplexů,“ uvedl Šojgu. Doplnil, že právě na výstavbu „v zájmu strategických jaderných sil“ bude kladen důraz při plánování projektů na rok 2023.

Rusko má největší zásoby jaderných zbraní na světě s téměř 6000 hlavicemi, upozornila agentura Reuters a připomněla, že ruský prezident Vladimir Putin svým pokusem anektovat čtyři ukrajinské oblasti umístil tato území „pod jaderný deštník“ Moskvy. Ruský prezident Vladimir Putin v průběhu války na Ukrajině vyslovil řadu nepříliš zastíraných hrozeb použitím jaderných zbraní.

Západní země v čele se Spojenými státy poskytly Ukrajině bezprecedentní vojenskou podporu v boji proti Rusku. Moskva již dříve uvedla, že se tím NATO stává účastníkem konfliktu. Obě strany však zdůrazňují, že je důležité vyhnout se přímé konfrontaci.

Testování nového využití zbraní na Ukrajině

Šojgu na schůzi vedení ministerstva obrany též oznámil, že ruská armáda testuje na Ukrajině nové způsoby využití raketových a dělostřeleckých vojsk. Raketové síly a dělostřelectvo jsou podle ministra jedním ze základů úspěchu na bojišti.

„Během speciální operace se testují nové způsoby jejich využití,“ řekl. Speciální vojenskou operací nazývá Rusko svoji válku proti Ukrajině. Šojgu konkrétně zmínil uplatnění dronů, nových a perspektivních typů zbraní a také zdokonalování protibaterijní palby při umlčování nepřátelského dělostřelectva.

Šojgu uvedl, že protibaterijní palbu se podařilo zlepšit použitím raketometů dalekého dosahu Tornado-S a vysoce výkonných děl Malka, umožňujících účinně zasahovat nepřátelské raketomety a děla.

Státní zakázky ve sféře obrany se příští rok podle ministra zvýší prakticky o 50 procent, což umožní vybavit vojska sloužící ve stálé bojové pohotovosti moderními zbraněmi a technikou ze 97 procent. „Přijatá opatření umožní splnit státní obranné zakázky nejméně z 99 procent,“ prohlásil.

Rusko a Spojené státy měly tento týden jednat v Káhiře o stávající smlouvě Nový START, která omezuje počet jaderných hlavic a jejich nosičů. Ale Moskva schůzku odložila a obviňuje Spojené státy z „toxicky protiruského chování“ a ze snahy manipulovat touto dohodou ve svůj prospěch.

Upozornil také, že konflikt na Ukrajině je zřejmě nejkrvavější v Evropě od konce druhé světové války, vyžádal si desítky tisíc životů na obou stranách a zvýšil obavy z rozpoutání mnohem většího konfliktu mezi Severoatlantickou aliancí, vedenou USA, a Ruskem.

Ukrajina není členem NATO, ale usiluje o vstup do Aliance. Rusko tvrdí, že snahy Ukrajiny o vstup do NATO a rozšiřování Aliance na východ po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 byly jedním z důvodů, proč letos 24. února zahájilo invazi.