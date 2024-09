Dejte pokyn. Ruský sever je připraven k obnově jaderných zkoušek, řekl velitel

Někdejší Sovětský svaz na polygonu na Nové zemi v Severním ledovém oceánu podnikl více než dvě stě jaderných testů a v roce 1961 tam armáda odpálila vůbec nejsilnější jadernou bombu.

Místo bedlivě sledují západní špionážní satelity vzhledem k tomu, že loni v létě satelitní snímky z otevřených zdrojů ukázaly, že na základně se staví. Její velitel Andrej Sinicyn poskytl rozhovor oficiálnímu vládnímu listu Rossijskaja Gazeta, což agentura Reuters označuje za neobvyklou věc.

Základna je „připravená na obnovení plnohodnotných testovacích aktivit. Personál je připravený. Pokud přijde rozkaz, můžeme se zkouškami kdykoliv začít,“ řekl.

Putin, který je odpovědný za největší arzenál jaderných zbraní na světě, loni podepsal zákon o odstoupení Ruska od ratifikace Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek (CTBT). Spojené státy smlouvu sice podepsaly, ale nikdy ji neratifikovaly. Ruští diplomaté loni na podzim tvrdili, že Moskva jaderné zkoušky neobnoví, pokud tak neučiní Washington.

Letos v červnu Putin řekl, že Rusko by takový test mohlo provést, pokud to bude potřeba, ale že to v současnosti nepovažuje za nutné. Reuters podotýká, že ruský jaderný test by mohl znamenat signál pro Čínu nebo Spojené státy, aby ho následovaly, a mezi světovými velmocemi by tak mohly začít nové závody v jaderném zbrojení.