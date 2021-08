Na Sibiři našli lvíče z doby ledové, staré zhruba 28 tisíc let. Má zachovalou srst, kostru i orgány

Malou lvici, která dostala jméno Sparta, objevili v roce 2018 na břehu řeky Semjueljach pátrači po pozůstatcích mamutů. Ruští vědci o nálezu informovali v nové studii. Podlé té bylo o rok dříve na stejném místě nalezeno také další pravěké lvíče, kterému výzkumníci přezdívají Boris.



Ačkoli lvíčata ležela jen patnáct metrů od sebe, pochází z různých vrhů a narodila se tisíce let od sebe. Boris žil zhruba před 43 tisíci lety. Mláďata zemřela ve věku jednoho až dvou měsíců. Badatelé v regionu v posledních letech nalezli také další dvě lvíčata – Uyana a Dianu.

Podle spoluautora studie Valerija Plotnikova je Sparta jedním z nejdokonaleji zachovaných živočichů z doby ledové. „Byla v opravdu velmi dobrém stavu. Mimo jiné měla stále srst, kostru i vnitřní orgány,“ uvedl.



„Je to jedinečný nález. V Jakutsku se nic podobného dosud nenašlo,“ popsal Plotnikov pro list The Guardian. „Doufáme, že některé části mateřského mléka zůstanou nedotčené, protože pokud by tomu tak bylo, můžeme pochopit, jaká byla strava matky lvíčete,“ dodal.

Na detailní prozkoumání obsahu žaludku mláďat a úplné genetické sekvenování se odborníci podle Plotnikova teprve chystají.

Jeskynní lvi vyhynuli před přibližně čtrnácti tisíci lety. K týmu, jenž zvíře zkoumal, patřili špičkoví paleontologové z Ruska, Švédska či Japonska.

„Bylo to naprosto ohromující. Víte, že možná něco objevíte, ale toto lvíče vypadalo, že zemřelo jen před dvěma týdny,“ popsal pro server Euronews Love Dalén, profesor evoluční genetiky v centru pro paleogenetiku ve Stockholmu.

Podle vědců nic nenasvědčuje tomu, že by Spartu či Borise zabil predátor. Domnívají se proto, že zvířata mohla spadnout nebo je uvěznil sesuv půdy.



Podobné nálezy v obrovských prostorách Sibiře přibývají. Tyto objevy podle vědců souvisejí se změnami klimatu, kvůli kterým se polární oblasti oteplují rychleji než zbytek světa. V důsledku tání věčně zmrzlé půdy zvané permafrost se dostávají na světlo dříve nedostupné nálezy prehistorických zvířat, která se ve zmrzlé půdě dochovala v dobrém stavu.