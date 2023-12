Zabití Prigožina objednal Putinův důvěrník Patrušev, tvrdí zpravodajci

Srpnová smrt zakladatele žoldnéřského Wagnerova uskupení Jevgenije Prigožina byla vraždou na objednávku ze strany tajemníka ruské bezpečnostní rady Nikolaje Patruševa. V pátek to napsal The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje ze západních zpravodajských služeb a Ruska. Kreml to odmítl komentovat, jedná se podle něj o výmysl.