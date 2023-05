Lidé si na vás vezmou vidle. Prigožin se opřel do „tlustého života“ bohatých

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Moje rada ruským elitám zní: Svolejte své kluky, pošlete je do války, a až půjdete na pohřeb a až je začnete ukládat do země, lidé si řeknou, že je to fér,“ rozohnil se Prigožin ve středečním rozhovoru s ruským blogerem Konstantinem Dolgovem.

Ve své kritice bezstarostných životů dětí boháčů jmenovitě zmínil třeba Ksenii Šojguovou, dceru ruského ministra obrany, která se i se svým snoubencem nedávno vydala do Dubaje. Neochotu nasadit život ve „speciální vojenské operaci“, jak Rusko nazývá svou agresi na Ukrajině, ostatně před časem projevil i syn mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova Nikolaj.

Ten svoje výsadní postavení použil jako výmluvu, když mu loni na podzim zavolali z vojenského komisariátu a nařídili, aby druhý den přišel. Bez váhání odmítl. „Já jsem Peskov, vyřeším si to na jiné úrovni,“ prohlásil. Nevěděl však, že spadl do pasti a že mu volá novinář Dmitrij Nizovcev, který jeho vytáčky později zveřejnil ve svém pořadu.

Šéf ruských žoldnéřů, kteří se z velké části na frontu dostali rovnou z vězení výměnou za milost, v poslední době vedení Ruska kritizuje pravidelně. Stěžoval si například na nedostatek munice i na samotného ministra Šojgua. A s odkazem na kontrast životů bohatých a chudých Rusů nyní také varuje, že lidem jednou dojde trpělivost a na rozmazlené elity vyrazí s vidlemi.

„Všechno by mohlo skončit revolucí tak jako v roce 1917. Nejdřív povstanou vojáci a pak i jejich blízcí,“ domnívá se Prigožin. Odkazuje přitom na události, při nichž byl svržen car Mikuláš II. a k moci se nakonec dostali bolševici v čele s Leninem. O současném vládci, prezidentu Vladimiru Putinovi, se ostatně Prigožin také nedávno vyjádřil dost nelichotivě. Ačkoliv později tvrdil, že myslel Šojgua, slova o „šťastném dědečkovi“ vyvolala v Kremlu pozdvižení.

Prigožin totiž prohlásil, že jsou lidé, kteří bojují, a lidé, kteří si hromadí zásoby. „Místo toho, aby utratili zdroje za náboje, zabili nepřítele, zachránili život našich vojáků, tak naše muže zabíjejí. Mezitím si šťastný dědeček myslí, že se má dobře. A co má dělat naše země dál? Co mají dělat naše děti? Jak vyhrajeme tuhle válku, pokud se ukáže, a to jen spekuluji, že ten dědeček je totální blbec?“ řekl.

„Jsme zkrátka v situaci, kdy o Rusko můžeme přijít. Musíme vyhlásit stanné právo, novou vlnu mobilizace. Každého, kdo je schopen práce, musíme poslat do továren na munici. Rusko potřebuje žít pár let jako Severní Korea, tedy zavřít hranice a tvrdě pracovat,“ radí Kremlu šéf Wagnerovců, který ve čtvrtek rovněž oznámil, že se jeho vojáci začali stahovat z východoukrajinského Bachmutu a že je nahradí členové ruské armády. Ukrajinské úřady oficiálně ztrátu města nepotvrdily.