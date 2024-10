Až Putin jednou odejde, budu kandidovat na prezidentku, prohlásila Navalná

„Až přijde čas, zapojím se do voleb... jako kandidátka,“ řekla Navalná BBC. „Mým politickým oponentem je Vladimir Putin. A já udělám všechno pro to, aby jeho režim co nejdřív padl,“ pokračuje žena zesnulého opozičního politika. Ten zemřel v únoru v trestanecké kolonii IK-3 za polárním kruhem.

Předtím přežil otravu novičokem, ze které se léčil v Německu. Do vlasti se posléze vrátil a přímo na letišti byl zatčen. Za údajný extremismus a další zločiny byl také ihned odsouzen. Nakonec ho převezli na Sibiř. Odpykat si tam měl nejméně devatenáct let.

„Strávím zbytek svých dnů ve vězení a zemřu tady,“ napsal si Navalnyj do deníku v únoru 2022. „Nebude se s kým rozloučit. Všechny narozeniny se budou slavit beze mě. Nikdy neuvidím svá vnoučata. Nebudu součástí rodinné historie. Nebudu na žádné fotce,“ zapsal si o měsíc později.

„V mé cele je takové horko, že se skoro nedá dýchat. Připadáš si jako ryba vyvržená na břeh, jež touží po čerstvém vzduchu. Nejčastěji je to ale jako studený, vlhký sklep... Je to pořád izolované a neustále tu nahlas hraje hudba. Teoreticky proto, aby na sebe vězni v různých celách nemohli volat, v praxi proto, aby přehlušila křik těch, kteří jsou právě mučeni,“ psal Putinův nejvýraznější kritik z vězení.

Navalného paměti nyní vycházejí knižně s názvem Patriot a jeho žena chce pokračovat v boji za lepší Rusko, o kterém Navalnyj snil. V současnosti to ovšem musí dělat z exilu. I ona je totiž obviněná. Soud v Moskvě v létě rozhodl o zatčení v její nepřítomnosti. Důvodem je její údajná účast v extremistické skupině.

Pokud by se vrátila do vlasti, byla by tedy okamžitě zatčena. Navalná však podle BBC věří, že jednou přijde den, kdy Putinova éra skončí a Rusko se znovu otevře světu. A že tehdy bude možné uspořádat řádné a svobodné volby.

„Putina se přece nemusíte tak moc bát“

Vdova po Navalném od únorových událostí objíždí západní instituce a konference a mluví o práci svého muže. Podle svých slov nyní myslí na to, jaké měla jejich společná činnost dopady na jejich děti. Daše je nyní třiadvacet a Zacharovi šestnáct. „Chápu, že si to nevybrali,“ říká s tím, že po svém muži nikdy nechtěla, aby své aktivity upravil.

„Když je vidíte zevnitř, chápete, že to nikdy nevzdá a že to je důvod, proč ho milujete,“ vysvětluje. „Věděla jsem, že chce být se svými příznivci. Všem těm lidem chtěl jít příkladem svou odvahou a statečností, aby jim ukázal, že není třeba se tohoto diktátora bát,“ dodává.

Přestože ruské úřady tvrdí, že Navalnyj zemřel z přirozených příčin, podle Navalné jeho odstranění nařídil přímo Putin. Uvádí také, že protikorupční nadace, kterou její muž založil a kterou po něm nyní Navalná vede, už pro to má i důkazy. Prý je zveřejní, až poskládají „celý obrázek“.

Západní svět zacházení s Navalným pravidelně kritizoval – a když zemřel, odsoudil to. Americký prezident Joe Biden například řekl, že není pochyb o tom, že za Navalného smrt může Putin. Navalná ovšem reakci mezinárodního společenství označuje za „vtip“ a svět vybízí, „aby se Putina tolik nebál“. Žádá, aby diktátor skončil za mřížemi.

„Nechci, aby byl ve vězení někde v zahraničí, v hezké cele s počítačem a dobrým jídlem. Chci, aby byl v ruském vězení. A nejen to – chci, aby byl ve stejných podmínkách, jako byl Alexej. To je pro mě velmi důležité,“ popisuje.„Jsem si zcela jistá, že v jednu chvíli se ho nakonec rozhodli zabít. Protože si uvědomili, že to nikdy nevzdá,“ říká také Navalná, jež svého muže viděla naposledy dva roky před tím, než zemřel.

I těsně před smrtí Navalnyj žertoval se soudcem, k čemuž budoucí kandidátka na prezidentku podotýká, že smích byl Navalného superschopností. „Opravdu se tomuto režimu a Vladimiru Putinovi vysmíval. Proto ho také Putin tolik nesnášel,“ dodává. Také Navalnyj s ironií sobě vlastní psal, že mu smrt ve vězení alespoň pomůže prodat knihu. „Autor knihy byl zavražděn zlotřilým prezidentem; co víc si může marketingové oddělení přát?“ napsal si.