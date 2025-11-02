Jsme tu jako rukojmí. Ruské vojenské akademie nedovolují kadetům odejít

„Jsme drženi jako rukojmí na Buďonného vojenské akademii. Jsem jedním z kadetů, kteří tu musí zůstat proti své vůli. Podal jsem žádost o odchod, ale oni ji ignorovali. Nevrací nám naše doklady. Nedovolí nám odejít. Takhle systém funguje. Prosím, pomozte nám dostat se ven,“ napsal kadet Jevgenij, jemuž není ještě ani 18 let, ruskému nezávislému portálu iStories.
Do akademie nastoupil v létě 2025. O necelý měsíc později požádal o propuštění. Jako důvod uvedl to, že studium bylo zcela jiné než to, co mu slibovali během náborové kampaně. „Řekli, že potřebuji čas na adaptaci,“ uvedl Jevgenij. Jeho žádost se akademie rozhodla přezkoumat až na podzim.
Student se obával, že instituce bude jeho žádost odkládat, dokud nebude muset podepsat smlouvu o vojenské službě. Tu kadeti podepisují po roce.
Pokud kadet během studia nesplní povinnou službu, bude po vyloučení muset zaplatit školné a bude poslán k vojenské jednotce, kde ji bude muset dokončit, vysvětluje iStories. Jevgeniji se nakonec z akademie těsně před publikací článku na iStories podařilo „s velkými obtížemi“ odejít. Pomohl tlak jeho rodiny i jeho zdravotní potíže.
Podle něj chce z akademie odejít dalších 20 kadetů. Jeden jeho spolužák kvůli tomu utekl z nemocnice.
iStories uvádí, že situace není na Buďonného vojenské akademii ojedinělá. I jiní kadeti si na Telegramu stěžují na podobné jednání. Někteří uvádějí, že vzdělávací instituce je nechce propustit, ani když mají špatné známky. „Pořád vás nechají ve všech předmětech projít,“ uvedl jeden.
Záležitosti si všímají i ruští propagandisté. „Ti, kteří se právě zapsali, píší četné zprávy s žádostí o vyloučení a poslání domů. Akademická rada si je předvolává a se slzami v očích je prosí, aby zůstali. Jaké velitele se z těchto lidí snažíme udělat?“ postěžoval si prokremelský válečný zpravodaj Alexandr Sladkov.
Organizace pro lidská práva „Škola pro kadety“ informovala, že dostává spoustu stížností od branců, kteří po zápisu na akademii museli podepsat smlouvu o vojenské službě, jež je během mobilizace trvalá. „Tento systém je výhodný pro ministerstvo obrany: voják tak bude mít smlouvu podepsanou v každém případě, i když si později studium rozmyslí,“ vysvětluje organizace.
Umírající mladíci
Po prvním roce studia tak kadetovi hrozí, že kdyby se přestal dostavovat k studiu, bude to považováno za trestné vyhýbání se vojenské službě, k níž se zavázal. Maximální trest za to je nyní 10 let vězení.
Ruská armáda v souvislosti se svou neustálou potřebou nových vojáků sahá i po studentech, kteří vyšli ze střední školy – i když prezident Vladimir Putin slíbil, že žádného osmnáctiletého do bojů nevezme. Stanice BBC uvádí, že zrušením požadavku alespoň tři měsíců branné služby před podepsáním smlouvy o vojenské službě nyní prakticky může do armády každý mladý muž, který dosáhl věku 18 let a dokončil školu.
BBC na základě analýzy otevřených zdrojů tvrdí, že v období od dubna 2023, kdy byla pravidla pro vstup do armády zmírněna, do července 2025 padlo na Ukrajině 245 vojáků ve věku 18 let. Celkově od začátku invaze zemřelo na bojišti nejméně 2 812 ruských mužů ve věku 18 až 20 let. Číslo může být přitom ještě větší, protože mnohá úmrtí nejsou hlášena.