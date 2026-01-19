Příliš i na Rusko? Kamčatku zavalily masy sněhu, videa se připisují AI

Autor:
  14:12
Krutá zima je na ruském poloostrově Kamčatka běžná. Tentokrát však v hlavním městě Petropavlovsk-Kamčatskij napadlo takové množství sněhu, že tomu lidé odmítají uvěřit a videa ukazující jeho množství považují za výtvory umělé inteligence. Podle informací portálu The Moscow Times ve městě v důsledku sněhové kalamity zemřeli nejméně dva lidé poté, co je zavalil sníh spadlý ze střech.

Kamčatku koncem minulého týdne ochromila silná zimní bouře. Poloostrov a další ruské regiony na Dálném východě zasáhlo několik tlakových níží, které se vytvořily v Ochotském moři a přinesly silný vítr a rekordní sněhové srážky. Sněhová bouře pokryla ulice a domy obrovským množstvím sněhu.

Závěje před bytovým domem během silného sněžení v hlavním městě Kamčatky. (15. ledna 2026)
Lidé prohrabávají cestu před bytovým domem v hlavním městě Kamčatky. (15. ledna 2026)
Muž jede na kole během hustého sněžení v hlavním městě Kamčatky. (15. ledna 2026)
Husté sněžení v hlavním městě Kamčatky. (15. ledna 2026)
7 fotografií

Život na Kamčatce se kvůli několikadennímu hustému sněžení a silnému větru téměř zastavil. Školy jsou zavřené, veřejná doprava v hlavním městě nefunguje a celé čtvrti jsou zasypané sněhem. Starosta Jevgenij Beljajev ve čtvrtek vyhlásil krátce po oznámení první oběti stav nouze.

Starosta také kritizoval společnosti zodpovědné za údržbu za to, že neodklidily sníh ze střech dříve a pouze čekaly, až bouře přejde.

Množství sněhu v hlavním městě běžně dosahuje výšky kolem tří metrů, na sociálních sítích se ale objevilo video, které ukazuje, že u jednoho z bytových domů se hromady sněhu tyčí až do výšky neuvěřitelných 12 metrů.

Mnozí lidé na sítích takovém množství sněhu nevěří a považují dané video za výtvor vygenerovaný umělou inteligencí. Ti, kteří berou video jako pravé, pak množství sněhu připisují extrémnímu klimatu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.