Rusko a KLDR poprvé propojil silniční most. Přelomová stavba, hlásí Moskva

Autor:
  14:14aktualizováno  14:14
Rusko a Severní Koreu propojil první silniční most. Pro dopravu bude otevřen letos v létě, uvedla v úterý Moskva. Dosud funguje na krátké společné hranici pouze železniční spojení.

Spolupráce Ruska a KLDR, které čelí mezinárodním sankcím, se prohloubila v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině, a to v ekonomické, politické, kulturní i vojenské oblasti.

Slavnostní ceremoniál u příležitosti propojení obou stran nového silničního mostu mezi Ruskem a Severní Koreou přes řeku Tuman, jehož otevření je naplánováno na léto. (21. dubna 2026)
Slavnostní ceremoniál u příležitosti propojení obou stran nového silničního mostu mezi Ruskem a Severní Koreou přes řeku Tuman, jehož otevření je naplánováno na léto. (21. dubna 2026)
Slavnostní ceremoniál u příležitosti propojení obou stran nového silničního mostu mezi Ruskem a Severní Koreou přes řeku Tuman, jehož otevření je naplánováno na léto. (21. dubna 2026)
Pohled na řeku Tuman na trojmezí KLDR, Číny a Ruska (13. června 2014)
Železniční most Přátelství přes řeku Tuman mezi KLDR a Ruskem (16. prosince 2024)
Jižní Korea minulý týden uvedla, že čínská a ruská podpora pomáhá oživit severokorejskou ekonomiku, kterou léta drtily sankce, téměř úplná mezinárodní izolace a obrovské vojenské výdaje.

Ministerstvo zahraničí v Moskvě u příležitosti úterního ceremoniálu k dokončení konstrukce mostu označilo tuto stavbu za „přelomovou“ v rusko-korejských vztazích.

Most, který se klene přes řeku Tuman (Tumannaja) tvořící hranici mezi oběma zeměmi, bude schopen odbavit až 300 vozidel a 2850 lidí denně, uvedlo ruské ministerstvo dopravy.

Rusko a Severní Korea podepsaly v roce 2024 obrannou smlouvu, která předpokládá vzájemnou vojenskou podporu v případě, že bude některá ze zemí napadena. Pchjongjang v témže roce vyslal do Ruska tisíce vojáků na podporu jeho války proti Ukrajině. Nasazeni byli v západoruské Kurské oblasti s cílem vypudit ukrajinské jednotky, které sem pronikly při překvapivém vpádu na ruské území.

KLDR v poslední době navštívilo několik vysoce postavených ruských představitelů, včetně ministra vnitra, který se v zemi momentálně nachází.

V současnosti funguje mezi oběma zeměmi pouze železniční přeshraniční spojení. Takzvaný most Přátelství byl zprovozněn v roce 1959.

