Ruský komik dostal skoro šest let za vtipy o veteránech a Ježíši

  18:34aktualizováno  18:34
Ruského komika poslal ve středu moskevský soud na téměř šest let do vězení mimo jiné za vtip o beznohém válečném veteránovi. Vyvolal tím pobouření už mezi nacionalisty a vojenskými blogery. Artěmij Ostanin si má odpykat pět let a devět měsíců za mřížemi a zaplatit pokutu 300 tisíc rublů (asi 81 tisíc Kč).

Život v Moskvě (7. července 2025) | foto: AP

Jde o nejnovější z řady rozsudků, které přísně trestají odsouzené za hrubá nebo – podle úřadů – lživá vyjádření o ruské armádě v době, kdy bojuje na Ukrajině, napsala agentura Reuters. Další komici podle serveru Mediazona vypověděli, že v Rusku existuje seznam témat, o kterých je zakázáno vtipkovat.

Ostanin byl také odsouzen za urážky náboženského cítění nepatřičným vtipem o Ježíši, který rozzlobil pravoslavné nacionalisty.

Ostanin popřel jakoukoliv vinu, ale omluvil se všem, které jeho vtipy mohly urazit. Uvedl, že ve vtipu o válečném veteránovi se o konfliktu na Ukrajině vůbec nezmínil. Své zatčení a to, jak s ním zacházeli ve vazbě, označil za dostatečný trest za jakýkoli přestupek, kterého se mohl dopustit.

Rusko v roce 2022 krátce poté, co rozpoutalo válku proti Ukrajině, přijalo přísné zákony zesilující cenzuru. Prokremelské osobnosti a organizace od té doby veřejně odsuzují osoby, které podle nich porušily tyto zákony, a nahlašují je úřadům, dodal Reuters.

Obžaloba proti komikovi za podněcování k nenávisti se opírala o jeho vystoupení v pořadu na kanálu YouTube, který provládní aktivisté označili za rouhání a za výsměch ruskému vojákovi, který přišel o nohy ve válce, připomněl server Mediazona.

„Přestupoval jsem v metru a nikoho neobtěžoval. V tom jsem ucítil, jak mi někdo šlápl na nohu. Otočil jsem se a řekl: ‚Mohl byste být opatrnější?‘ Ale za mnou nikdo nebyl. Podíval jsem se dolů a tam byl skejťák bez nohou. Pořád se na mě díval, jako bych zaparkoval na místě pro invalidy.

Nenapadlo mě nic lepšího, než se naklonit a říct: ‚No, nejezděte tak rychle‘. V tu chvíli se za mnou vynořila stará žena a začala mi nadávat, že jsem hrubý. A proč bych v takové situaci sakra byl hrubý? Doslova mě srazili v metru. Ten chlap šlápl na minu a rozhodl se mi v metru udělat problémy, a já se choval jako blbec,“ řekl Ostanin.

Při zatýkání komika zbili

Loni 18. března komika zatkli v Bělorusku a následující den ho soud v Moskvě vzal do vazby. Před soudem jeho právník vypověděl, že komika při zatýkání policisté zbili a že vyšetření potvrdilo četná zranění na těle a zlomeninu obratle. Běloruské ministerstvo vnitra vše popřelo.

Soud proti Ostaninovi začal 12. ledna. Podle obžaloby komik nejen žertoval o postižené osobě, ale také vytvořil „organizovanou zločineckou skupinu“ žertující na úkor náboženství.

Obžaloba se opírala o větu z imaginárního dialogu mezi Ostaninem a Ježíšem Kristem: „Přinesl jsem informaci...a víte, co lidé udělali? No, ukřižovali mě.“

Vyšetřovatelé to považovali za urážku náboženského cítění, což u soudu dosvědčili svědci, tvrdící, že je vtipy urazily. Komik tyto svědky označil za profesionální informátory.

Další tucet svědků z řad komiků vypověděl, že standupová vystoupení v Rusku mají seznam zakázaných témat, k nimž patří režim, náboženství a válka proti Ukrajině.

