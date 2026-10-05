Ačkoli oficiálním důvodem setkání byla připomínka krvavých událostí z října 1993, akce rychle nabyla rázu protestu proti současné vládě. Podle zpravodajského kanálu Ostorožno Novosti zněla z davu hesla volající po svobodě pro politické vězně, férových volbách či skandování „Pryč s carem“.
Nespokojenost v ruské společnosti roste i v důsledku zesilujících ukrajinských dronových úderů ve vnitrozemí. Ty zasahují sklady či ropné rafinerie, vedou k nedostatku paliv a narušují běžný život i v Moskvě.
KPRF, v jejímž čele stojí už přes třicet let nyní dvaaosmdesátiletý Gennadij Zjuganov, dnes představuje vůči Kremlu spíše loajální sílu a řízenou opozici. Přestože strana občas vytkne vládě dílčí kroky, samotného Vladimira Putina nekritizuje a invazi na Ukrajinu plně podporuje.
Nedělní demonstrace odkazovala na krizi z podzimu 1993, kdy eskaloval mocenský boj mezi tehdejším prezidentem Borisem Jelcinem a poslanci odmítajícími jeho tržní reformy. Jelcin tehdy parlament rozpustil, a když se demonstranti pokusili obsadit televizní centrum, nasadil armádu. Tanky následně ostřelovaly Bílý dům, tehdejší sídlo parlamentu. Úřady přiznaly 123 obětí, neoficiální odhady však mluví o stovkách mrtvých.