Historický zlom a boží zásah. Lavrov velebí Jelcina za „předání moci“ Putinovi

„To, že Jelcin našel v sobě odvahu předčasně předat moc, a to, že ji svěřil člověku, který tehdy jako jediný dokázal Rusko udržet pohromadě, je historický zlom. Znamená to, že Rusko je přece jen pod zvláštní Boží ochranou. Když je nám nejhůř, přichází pomoc shůry,“ řekl Lavrov.
Slova pronesl v rozhovoru s šéfem státní agentury TASS Andrejem Kondrašovem. Lavrov v něm hovořil o bouřlivých 90. letech, kdy podle něj Rusku kvůli separatistickým náladám hrozil rozpad. Právě Jelcinovo rozhodnutí svěřit vedení země Putinovi označil za historický zlom a důkaz vyššího zásahu.
Samotný Putin dříve odmítal tvrzení, že mu Jelcin moc jednoduše předal. V roce 2021 připomínal, že podle ruské ústavy se po odstoupení prezidenta dočasně ujímá jeho pravomocí předseda vlády, kterým tehdy byl právě on. Formulaci o „předání moci“ proto označil za nepřesnou.
V posledních třech letech ale šéf Kremlu sám stále častěji používá náboženskou rétoriku a hovoří o „božském patronátu“ nad Ruskem.
V červnu 2023 prohlásil, že Rusko je „řízeno přímo Bohem“, o rok a půl později řekl, že „Bůh je s námi“, v prosinci 2025 vyjádřil víru v „Pána, který Rusko nikdy neopustí“, a letos v červnu pro změnu prohlásil, že „Všemohoucí, Pán je vždy s naší zemí“.
Lavrovovo prohlášení zaznělo jen dva dny poté, co šéf Státní dumy Vjačeslav Volodin zakončil zasedání parlamentu skandováním „Rusko. Putin. Vítězství“. O několik hodin později uzavřel šéf poslaneckého klubu Jednotného Ruska Vladimir Vasiljev své vystoupení slovy „Za Putina, za vítězství, za Rusko“, která poslanci odměnili potleskem vestoje.
Putin se dlouhodobě opírá o podporu Ruské pravoslavné církve vedené patriarchou Kirillem. Ten patří k nejbližším spojencům Kremlu, opakovaně obhajuje ruskou invazi na Ukrajinu a poskytuje jí náboženské i ideologické zdůvodnění. Ve svých kázáních vykresluje válku jako duchovní boj za obranu takzvaného „ruského světa“ a tradičních hodnot.