Západ nesmí budovat vojenské základny v zemích bývalého Sovětského svazu, řekl Lavrov

Moskva vnímá jako neakceptovatelné, že některé evropské země hostí americké jaderné zbraně, a uchýlí se ke všem možným způsobům, aby zabránila umístění jaderných zbraní na Ukrajině, prohlásil Lavrov na ženevské Konferenci o odzbrojení v předem nahraném projevu.

„Ukrajina stále vlastní sovětské (jaderné) technologie a způsoby k dodání těchto zbraní,“ uvedl ministr. „Nemůžeme selhat v odpovědi na toto skutečné nebezpečí.“

Americké jaderné zbraně hostí na svém území Belgie, Německo, Itálie, Nizozemsko a Turecko.

Lavrov se též vyjádřil k rozhodnutí Evropské unie dodat na Ukrajinu smrtící zbraně, označil jej za za „rusofobní běsnění“.

Lavrovův projev poslouchala jen malá část diplomatů a ambasadorů, kteří se účastní konference. Zbytek na protest proti ruským aktivitám na Ukrajině odešel pryč ze sálu, kde držel ukrajinskou vlajku. Lavrov měl původně do Ženevy zaletět osobně, nakonec let zrušil, protože se podle mluvčí ministerstva zahraničí neměl na místo kvůli uzavření vzdušného prostoru pro ruská letadla jak dostat.

Podle Šojgua se Rusko brání proti hrozbě stvořené Západem. Moskva dlouhodobě osočuje USA a NATO, že hodlají na Ukrajinu poslat zbraně a pomoci jí s jaderným programem, aby představovala přímé ohrožení Ruska.

Ukrajina se zbavila jaderného arzenálu, který v zemi zůstal po Sovětském svazu, v rámci takzvaného budapešťského memoranda z roku 1994 výměnou za záruky územní celistvosti ze strany Západu a Ruska. Nyní se objevují názory, že to byla chyba a že pokud by si Ukrajina zbraně ponechala, Rusko by se neodvážilo ji napadnout.

Sankce pozici Ruska nezmění, říká mluvčí Kremlu

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že sankce přijaté EU, USA a dalšími státy nezmění ruskou pozici ohledně Ukrajiny. Podle něj je příliš brzo na vyhodnocení pondělních rozhovorů mezi zástupci Ukrajiny a Ruska.

Peskov uvedl, že Rusko považuje ukrajinského prezidenta Volodomyra Zelenského za legitimního vůdce Ukrajiny. Rozhovory mezi ním a ruským prezidentem Vladimirem Putinem zatím nejsou plánovány.

Peskov odmítl obvinění o ruských úderech na civilní cíle. Řekl, že zprávy o použití vakuových bomb jsou falešné.

Žádost Ukrajiny o vstup do EU neznamená bezpečnostní otázku, není to vojenské uskupení, podotkl.