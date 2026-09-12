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Rusko muselo v srpnu zavřít svá letiště téměř tisíckrát. Ukrajina zvyšuje tlak

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  19:02aktualizováno  19:02
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Cestující čekají na odlet zpožděných letů na mezinárodním letišti Chrabrovo nedaleko ruského města Kaliningrad. (4. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Rusko muselo za srpen zavřít svá letiště téměř tisíckrát, šlo tak o nejhorší měsíc pro civilní letectví v zemi od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Mohou za to zejména ukrajinské drony, ruský prostor se totiž zavře při každém narušení. Ukrajinské síly pokračují v operaci Koberec, jejíž cílem je ochromit právě ruský civilní letecký provoz.

Z dat analytické společnosti Osprey Flight Solutions, která citoval americký deník Wall Street Journal, vyplývá, že ruská letiště musela být za srpen dočasně zavřená 993krát, což je přibližně o třetinu více, než v červenci.

Celkem za léto zavřela více než dvoutisíckrát, což je, jak připomněl portál United24 Media, více než za celý loňský rok. V srpnu tak každý den průměrně zavřelo 32 letišť.

Ukrajina tak pokračuje v operaci Koberec (v originále Kovjor), která si klade za cíl narušovat provoz ruských letišť záměrným přelétáváním dronů nad nimi, píše Kyiv Independent. Podle zdrojů ukrajinského deníku není cílem zasahovat přímo letadla, nýbrž donutit ruské úřady omezit nebo úplně přerušit civilní letecký provoz.

Operaci Koberec spustila ukrajinská bezpečnostní služba SBU během loňského jara. Počet uzavření od té doby neustále roste a v posledních měsících prudce vzrostl, poznamenal WSJ.

Podle mluvčího Jižního velitelství ukrajinských ozbrojených sil Serhije Bratčuka se operace posouvá. „Nejde již pouze o opakování ojedinělých, sporadických nouzových výstrah, jedná se o přechod k neustálému tlaku, jehož cílem je ochromit civilní letecký provoz v evropské části Ruska.“

„Ruský vzdušný prostor už není bezpečný“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na začátku září varoval, že se Ukrajina chystá ruský vzdušný prostor „de facto uzavřít“. „Chceme varovat všechny letecké společnosti, které využívají ruský vzdušný prostor, všechny pojišťovny a všechny, kdo stále využívají klíčová ruská letiště: ruský vzdušný prostor se stává kompletně nebezpečným,“ citoval Zelenského britský list Guardian s tím, že se Ukrajina chystá ruský vzdušný prostor zahltit drony.

Ukrajinský ministr zahraničních věcí Andrij Sybiha na začátku září dodal, že Kyjev informoval Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), že ruský vzdušný prostor není pro civilní letectví bezpečný kvůli zvýšené vojenské aktivitě.

Ruský ministr dopravy Andrej Nikitin v reakci uvedl, že nedojde k žádným významným narušením civilního letectví, samotná hlava Ruské federace Vladimir Putin označil Zelenského varování za prohlášení o terorismu a dodal, že bude adekvátně reagovat.

Podle vojenského analytika Mychajla Samuse z Centra pro armádní, konverzní a odzbrojovací studie (CACDS) uvedl, že uzavření letišť je součástí širší strategie ekonomického vyčerpání, k níž patří také rostoucí pojistné, odchod zahraničních dopravců a omezení vnitrostátní mobility.

Většina západních aerolinek do Ruska od počátku vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 nelétá, na rozdíl od blízkovýchodních či asijských společností, jako třeba turecké Pegasus Airlines. V srpnu Ukrajina vyslala do ruského vzdušného prostoru kolem 16 tisíců dronů.

Rusko se odchýlilo od standardní praxe podle Chicagské úmluvy, která celosvětově upravuje komerční letectví a vyžaduje, aby státy reagovaly na bezpečnostní hrozby omezením vzdušného prostoru. Místo toho používá jen omezený protokol, který pouze dočasně uzavře letiště, pokud je v okolí spatřen dron.

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