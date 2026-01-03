Nejoblíbenější politik mezi Rusy je Putin, hned za ním Trump. Nejvíce optimistů je v Moskvě

Cinkly skleničky se šampaňským, kaviárové jednohubky byly smeteny ze stolu, Vladimira Putina vystřídala na televizních obrazovkách rozjuchaná estráda a sovětská klasika. Rusové vystoupili do nového roku tradičně. A užívají si mnohadenní volno, jak jsou zvyklí.
Jejich lídr se je sice snaží přesvědčit, že země navzdory válce, sankcím a dokonce nepříznivé oficiální statistice více méně vzkvétá, ale Rusové se dívají do nového roku s jistým znepokojením. Přestože jejich neklid od prvního válečného roku nestoupá, je vůči slibům světlých zítřků imunní.