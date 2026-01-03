Nejoblíbenější politik mezi Rusy je Putin, hned za ním Trump. Nejvíce optimistů je v Moskvě

Kreml a historické centrum Moskvy. | foto: ČTK/Miloš Ruml

Jiří Just
Pro Rusy není válka na prvním místě, pro pána Kremlu však ano. Ruští sociologové zjišťovali nálady obyvatel země na sklonku roku a jejich pohled na rok nový.

Cinkly skleničky se šampaňským, kaviárové jednohubky byly smeteny ze stolu, Vladimira Putina vystřídala na televizních obrazovkách rozjuchaná estráda a sovětská klasika. Rusové vystoupili do nového roku tradičně. A užívají si mnohadenní volno, jak jsou zvyklí.

Skončí v letošním roce válka na Ukrajině?

Jejich lídr se je sice snaží přesvědčit, že země navzdory válce, sankcím a dokonce nepříznivé oficiální statistice více méně vzkvétá, ale Rusové se dívají do nového roku s jistým znepokojením. Přestože jejich neklid od prvního válečného roku nestoupá, je vůči slibům světlých zítřků imunní.

