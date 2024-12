Další nouzový signál v Kerčském průlivu. Posádka ruské lodi hladoví

„Jižní dopravní prokuratura kontroluje bezpečnost plavby v souvislosti s vysláním nouzového signálu lodí Gam Express v Kerčském průlivu,“ uvedl úřad na svém telegramovém účtu.

Podle odborového svazu ruských námořníků posádka lodi už tři měsíce neobdržela plat. „Jídlo naposledy dostali na palubu 16. listopadu, teď už je všechno pryč,“ uvedl podle agentury Interfax svaz s tím, že proto námořníci teď signalizují.

„Problém je, že došlo k zadržení lodi,“ dodal svaz bez bližších podrobností. Označil posádku za „rukojmí této situace“.

Interfax připomíná, že 16. prosince se v podobné situaci ocitnuli námořníci z lodi Lady Fortune plující pod vlajkou Sierry Leone. Posádka taktéž trpěla nedostatek mezd a jídla.

Kerčský průliv spojuje Černé a Azovské moře. Je proto hlavní námořní trasou, dodává agentura Reuters.

V posledních dnech se v Kečském průlivu dostaly do potíží kvůli nepříznivému počasí tři ruské tankery. Z více než padesát let starých plavidel uniklo podle ruských médií do moře na 3700 tun mazutu.